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Украинский Генштаб подтвердил потерю самолета F-16

Четверг, 29 августа 2024, 19:49
Украинский Генштаб подтвердил потерю самолета F-16
Фото: Getty Images

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что во время отражения ракетного удара со стороны России потерпел катастрофу самолет истребитель F-16, летчик погиб.

Источник: сообщение Генштаба ВСУ

Дословно: "Во время отражения ракетного удара со стороны РФ по территории Украины, вместе с подразделениями зенитно-ракетных войск были применены истребители F-16 Вооруженных Сил Украины.

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В ходе воздушного боя самолеты F-16 продемонстрировали свою высокую эффективность, бортовым вооружением было сбито четыре крылатых ракеты врага.

Во время захода на следующую цель с одним из самолетов была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет потерпел катастрофу, летчик погиб".

Детали: В Генштабе рассказали, что для выяснения причин аварии назначена специальная комиссия МОУ, которая работает в районе падения самолета.

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Что этому предшествовало:

  • 29 августа ряд западных СМИ со ссылкой на источники сообщили, что 26 августа в Украине потерпел катастрофу истребитель F-16.
  • 26 августа, отражая российский массированный комбинированный ракетно-авиационный удар, погиб летчик Алексей Месь.  

авиавойна
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