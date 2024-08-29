Украинский Генштаб подтвердил потерю самолета F-16

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что во время отражения ракетного удара со стороны России потерпел катастрофу самолет истребитель F-16, летчик погиб.

Источник: сообщение Генштаба ВСУ

Дословно: "Во время отражения ракетного удара со стороны РФ по территории Украины, вместе с подразделениями зенитно-ракетных войск были применены истребители F-16 Вооруженных Сил Украины.

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В ходе воздушного боя самолеты F-16 продемонстрировали свою высокую эффективность, бортовым вооружением было сбито четыре крылатых ракеты врага.

Во время захода на следующую цель с одним из самолетов была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет потерпел катастрофу, летчик погиб".

Детали: В Генштабе рассказали, что для выяснения причин аварии назначена специальная комиссия МОУ, которая работает в районе падения самолета.

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