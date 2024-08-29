Бразилія не попереджала Україну про намір презентувати спільний мирний план із Китаєм – посол Мельник

Бразилія не попереджала Україну про намір презентувати разом з Китаєм мирний план щодо завершення війни Росії проти України.

Джерело: посол України у Бразилії Андрій Мельник у інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Бразильці із нами цією ідеєю не ділилися. І це для нас виклик – відсутність довіри, коли ти йдеш до дипломатичного радника, чудово спілкуєшся, запитуєш, які плани, яка буде позиція (на Саміті миру – УП), але лише потім бачиш, що насправді вони готують альтернативний підхід".

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Деталі: На думку Мельника, спільний мирний план щодо врегулювання війни в Україні є взаємовигідним для Китаю та Бразилії: КНР "розуміє, що жоден план, який він готує, не буде підтриманий колективним Заходом, якщо це буде виключно китайський план", а Бразилія хоче за допомогою Китаю отримати для себе роль одного зі світових лідерів.

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