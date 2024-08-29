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Бразилія не попереджала Україну про намір презентувати спільний мирний план із Китаєм – посол Мельник

Софія Середа, Олександр ШумілінЧетвер, 29 серпня 2024, 20:39
Бразилія не попереджала Україну про намір презентувати спільний мирний план із Китаєм – посол Мельник
Фото: Getty Images

Бразилія не попереджала Україну про намір презентувати разом з Китаєм мирний план щодо завершення війни Росії проти України.  

Джерело: посол України у Бразилії Андрій Мельник у інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Бразильці із нами цією ідеєю не ділилися. І це для нас виклик – відсутність довіри, коли ти йдеш до дипломатичного радника, чудово спілкуєшся, запитуєш, які плани, яка буде позиція (на Саміті миру – УП), але лише потім бачиш, що насправді вони готують альтернативний підхід". 

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Деталі: На думку Мельника, спільний мирний план щодо врегулювання війни в Україні є взаємовигідним для Китаю та Бразилії: КНР "розуміє, що жоден план, який він готує, не буде підтриманий колективним Заходом, якщо це буде виключно китайський план", а Бразилія хоче за допомогою Китаю отримати для себе роль одного зі світових лідерів. 

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Китай і Бразилія спільно оприлюднили "консенсус з шести пунктів" щодо сприяння "політичному вирішенню української кризи". У Міністерстві закордонних справ КНР заявили, що цей план "отримав позитивну реакцію у понад 110 країн світу". 
  • Бразилія одна із країн, які не підписали підсумкове комюніке Глобального саміту миру, що проходив 15-16 червня у Швейцарії.

БразиліяКитай
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