Бразилия не предупреждала Украину о намерении представить совместный мирный план с Китаем - посол Мельник

Бразилия не предупреждала Украину о намерении представить вместе с Китаем мирный план по завершению войны России против Украины.

Источник: посол Украины в Бразилии Андрей Мельник в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Бразильцы с нами этой идеей не делились. И это для нас вызов – отсутствие доверия, когда ты идешь к дипломатическому советнику, прекрасно общаешься, спрашиваешь, какие планы, какая будет позиция (на Саммите мира - УП), но только потом видишь, что на самом деле они готовят альтернативный подход".

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Детали: По мнению Мельника, совместный мирный план по урегулированию войны в Украине является взаимовыгодным для Китая и Бразилии: КНР "понимает, что ни один план, который он готовит, не будет поддержан коллективным Западом, если это будет исключительно китайский план", а Бразилия хочет с помощью Китая получить для себя роль одного из мировых лидеров.

Напомним:

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