Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Бразилия не предупреждала Украину о намерении представить совместный мирный план с Китаем - посол Мельник

София Середа, Александр ШумилинЧетверг, 29 августа 2024, 20:39
Бразилия не предупреждала Украину о намерении представить совместный мирный план с Китаем - посол Мельник
Фото: Getty Images

Бразилия не предупреждала Украину о намерении представить вместе с Китаем мирный план по завершению войны России против Украины. 

Источник: посол Украины в Бразилии Андрей Мельник в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Бразильцы с нами этой идеей не делились. И это для нас вызов – отсутствие доверия, когда ты идешь к дипломатическому советнику, прекрасно общаешься, спрашиваешь, какие планы, какая будет позиция (на Саммите мира - УП), но только потом видишь, что на самом деле они готовят альтернативный подход".

Реклама:

Детали: По мнению Мельника, совместный мирный план по урегулированию войны в Украине является взаимовыгодным для Китая и Бразилии: КНР "понимает, что ни один план, который он готовит, не будет поддержан коллективным Западом, если это будет исключительно китайский план", а Бразилия хочет с помощью Китая получить для себя роль одного из мировых лидеров.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • Китай и Бразилия совместно обнародовали "консенсус из шести пунктов" по содействию "политическому решению украинского кризиса". В Министерстве иностранных дел КНР заявили, что этот план "получил положительную реакцию у более 110 стран мира".
  • Бразилия одна из стран, которые не подписали итоговое коммюнике Глобального саммита мира, проходившего 15-16 июня в Швейцарии.

БразилияКитай
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

МВФ начинает переговоры с Украиной по расширенному финансированию

обновлено, фото Российский удар по Львову: 7 человек погибли, в том числе 3 ребенка, 38 пострадали – власти

документ Глава МИД Кулеба подал в отставку

Львовскую область атаковали две группы крылатых ракет - Воздушные силы

Байден отреагировал на ракетный удар в Полтаве: Путин пробует сломать волю свободного народа

"Большая перезагрузка" правительства: какие кадровые изменения Рада рассмотрит на этой неделе

Все новости...
Бразилия
Несколько пассажиров не попали на смертельный рейс в Бразилии: ошиблись выходом
В Бразилии разбился пассажирский самолет: 62 человека считают погибшими
В Китае заявили, что "мирный план" КНР и Бразилии положительно оценили 110 стран
Последние новости
11:05
Атака на Львов: под ракетным обстрелом оказались более 7 достопримечательностей
11:01
Тайно фотографировал и влюбил в себя замужнюю девушку: история любви Ольги Харлан и олимпийского призера
10:57
Премьер Ирландии прибыл в Украину
10:55
Помощник нардепа Мамояна помогал Дмитруку незаконно выехать из Украины - УП
10:53
45 раненых во Львове: в больнице рассказали о состоянии пострадавших
10:50
Кулеба считает возможным приглашение Украины в НАТО перед саммитом в 2025 году
10:49
Фатальный герой. Жизнь и гибель Васыля Стуса как предсказание русско-украинской войны
10:48
дополнено, фото В Полтаве уже 53 погибших, под завалами ищут еще 5 людей – ГСЧС
10:38
Китай ограничивает экспорт дронов. Будет ли дефицит БПЛА в ВСУ?
10:21
фотоВо Львове из-за атаки россиян пострадала 130-летняя архитектурная достопримечательность
Все новости...
Реклама:
Реклама: