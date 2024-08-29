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Голос Америки: Серед версій катастрофи F-16  є "дружній вогонь" своєї ППО

Олександр ШумілінЧетвер, 29 серпня 2024, 21:33
Голос Америки: Серед версій катастрофи F-16  є дружній вогонь своєї ППО
Фото ілюстративне

В українському військовому командуванні розглядаються різні версії катастрофи винищувача F-16, серед яких як помилка пілота, так і "дружній вогонь" своїх ППО.

Джерело: Українська служба Голосу Америки з посиланням на неназваного представника Повітряних сил України

Деталі: На умовах анонімності представники ПС заявив, що "розглядаються різні версії, включаючи "дружній вогонь" своїх ППО, технічну несправність і помилку пілота".

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"Але достеменно причини буде відомо лише після завершення розслідування", - сказав він.

Раніше в офіційному повідомленні Генштабу ЗСУ вказувалося, що в ході повітряного бою з літаком F-16 під час заходу на наступну ціль "було втрачено звʼязок".

"Як зʼясувалося пізніше, літак зазнав катастрофи, льотчик загинув", - йдеться у повідомленні Генштабу.

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В цьому ж повідомленні вказано, що для зʼясування причин аварії призначена спеціальна комісія МОУ, яка працює в районі падіння літака.

Передісторія:

  • 29 серпня низка західних ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що 26 серпня в Україні зазнав авіакатастрофи винищувач F-16.
  • 26 серпня, відбиваючи російський масований комбінований ракетно-авіаційний удар, загинув льотчик Олексій Месь. 
  • Згодом Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що під час відбиття ракетного удару з боку Росії зазнав катастрофи літак винищувач F-16, льотчик загинув.

авіакатастрофи
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