Голос Америки: Среди версий катастрофы F-16 есть "дружественный огонь" своей ПВО

В украинском военном командовании рассматриваются различные версии крушения истребителя F-16, среди которых как ошибка пилота, так и "дружественный огонь" своих ПВО.

Источник: Украинская служба Голоса Америки со ссылкой на неназванного представителя Воздушных сил Украины

Детали: На условиях анонимности представители ВС заявил, что "рассматриваются различные версии, включая "дружественный огонь" своих ПВО, техническую неисправность и ошибку пилота".

Реклама:

"Но точно причины будут известны только после завершения расследования", - сказал он.

Ранее в официальном сообщении Генштаба ВСУ указывалось, что в ходе воздушного боя с самолетом F-16 во время захода на следующую цель "была потеряна связь".

"Как выяснилось позже, самолет потерпел катастрофу, летчик погиб", - говорится в сообщении Генштаба.

ВИДЕО ДНЯ

В этом же сообщении указано, что для выяснения причин аварии назначена специальная комиссия МОУ, которая работает в районе падения самолета.

Предыстория: