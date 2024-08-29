Голос Америки: Среди версий катастрофы F-16 есть "дружественный огонь" своей ПВО
В украинском военном командовании рассматриваются различные версии крушения истребителя F-16, среди которых как ошибка пилота, так и "дружественный огонь" своих ПВО.
Источник: Украинская служба Голоса Америки со ссылкой на неназванного представителя Воздушных сил Украины
Детали: На условиях анонимности представители ВС заявил, что "рассматриваются различные версии, включая "дружественный огонь" своих ПВО, техническую неисправность и ошибку пилота".
"Но точно причины будут известны только после завершения расследования", - сказал он.
Ранее в официальном сообщении Генштаба ВСУ указывалось, что в ходе воздушного боя с самолетом F-16 во время захода на следующую цель "была потеряна связь".
"Как выяснилось позже, самолет потерпел катастрофу, летчик погиб", - говорится в сообщении Генштаба.
В этом же сообщении указано, что для выяснения причин аварии назначена специальная комиссия МОУ, которая работает в районе падения самолета.
Предыстория:
- 29 августа ряд западных СМИ со ссылкой на источники сообщили, что 26 августа в Украине потерпел авиакатастрофу истребитель F-16.
- 26 августа, отражая российский массированный комбинированный ракетно-авиационный удар, погиб летчик Алексей Месь.
- Впоследствии Генеральный штаб ВСУ сообщил, что во время отражения ракетного удара со стороны России потерпел катастрофу самолет истребитель F-16, летчик погиб.