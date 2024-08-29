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Голос Америки: Среди версий катастрофы F-16 есть "дружественный огонь" своей ПВО

Александр ШумилинЧетверг, 29 августа 2024, 21:33
Голос Америки: Среди версий катастрофы F-16 есть дружественный огонь своей ПВО
Фото иллюстративное

В украинском военном командовании рассматриваются различные версии крушения истребителя F-16, среди которых как ошибка пилота, так и "дружественный огонь" своих ПВО.

Источник: Украинская служба Голоса Америки со ссылкой на неназванного представителя Воздушных сил Украины

Детали: На условиях анонимности представители ВС заявил, что "рассматриваются различные версии, включая "дружественный огонь" своих ПВО, техническую неисправность и ошибку пилота".

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"Но точно причины будут известны только после завершения расследования", - сказал он.

Ранее в официальном сообщении Генштаба ВСУ указывалось, что в ходе воздушного боя с самолетом F-16 во время захода на следующую цель "была потеряна связь".

"Как выяснилось позже, самолет потерпел катастрофу, летчик погиб", - говорится в сообщении Генштаба.

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В этом же сообщении указано, что для выяснения причин аварии назначена специальная комиссия МОУ, которая работает в районе падения самолета.

Предыстория:

  • 29 августа ряд западных СМИ со ссылкой на источники сообщили, что 26 августа в Украине потерпел авиакатастрофу истребитель F-16.
  • 26 августа, отражая российский массированный комбинированный ракетно-авиационный удар, погиб летчик Алексей Месь.
  • Впоследствии Генеральный штаб ВСУ сообщил, что во время отражения ракетного удара со стороны России потерпел катастрофу самолет истребитель F-16, летчик погиб.

авиакатастрофы
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