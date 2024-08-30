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Deep State: Ворог захопив село Коренево на Курщині

Олена ІвашківП'ятниця, 30 серпня 2024, 00:13
Deep State: Ворог захопив село Коренево на Курщині
Мапа Deep State

29 серпня ворог захопив село Коренево у Курській області Росії.

Джерело: Deep State

Деталі: Окрім цього, росіяни просунулися у Михайлівці, біля Пантелеймонівки, Піщаного та Андріївки на Донеччині. 

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Нагадаємо:

  • В Курській області РФ обмежили в'їзд до міста Курчатова, де розташована Курська атомна електростанція. На дорогах розставлять блокпости.
  • Ще 9 серпня російські медіа повідомляли, що Курську атомну електростанцію готують до оборони через наближення деяких груп ЗСУ.

Курська область
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