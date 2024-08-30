Deep State: Ворог захопив село Коренево на Курщині
П'ятниця, 30 серпня 2024, 00:13
29 серпня ворог захопив село Коренево у Курській області Росії.
Джерело: Deep State
Деталі: Окрім цього, росіяни просунулися у Михайлівці, біля Пантелеймонівки, Піщаного та Андріївки на Донеччині.
Реклама:
Нагадаємо:
- В Курській області РФ обмежили в'їзд до міста Курчатова, де розташована Курська атомна електростанція. На дорогах розставлять блокпости.
- Ще 9 серпня російські медіа повідомляли, що Курську атомну електростанцію готують до оборони через наближення деяких груп ЗСУ.