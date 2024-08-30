Deep State: Ворог захопив село Коренево на Курщині

29 серпня ворог захопив село Коренево у Курській області Росії.

Джерело: Deep State

Деталі: Окрім цього, росіяни просунулися у Михайлівці, біля Пантелеймонівки, Піщаного та Андріївки на Донеччині.

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