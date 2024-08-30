Deep State: Враг захватил село Коренёво в Курской области
Пятница, 30 августа 2024, 00:13
29 августа враг захватил село Коренёво в Курской области России.
Источник: Deep State
Детали: Кроме этого, россияне продвинулись в Михайловке, возле Пантелеймоновки, Песчаного и Андреевки в Донецкой области.
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Напомним:
- В Курской области РФ ограничили въезд в город Курчатов, где расположена Курская атомная электростанция. На дорогах расставят блокпосты.
- Еще 9 августа российские медиа сообщали, что Курскую атомную электростанцию готовят к обороне из-за приближения некоторых групп ВСУ.