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Deep State: Враг захватил село Коренёво в Курской области

Алена ИвашкивПятница, 30 августа 2024, 00:13
Deep State: Враг захватил село Коренёво в Курской области
Карта Deep State

29 августа враг захватил село Коренёво в Курской области России.

Источник: Deep State

Детали: Кроме этого, россияне продвинулись в Михайловке, возле Пантелеймоновки, Песчаного и Андреевки в Донецкой области. 

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Напомним:

  • В Курской области РФ ограничили въезд в город Курчатов, где расположена Курская атомная электростанция. На дорогах расставят блокпосты.
  • Еще 9 августа российские медиа сообщали, что Курскую атомную электростанцию готовят к обороне из-за приближения некоторых групп ВСУ.

Курская область
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