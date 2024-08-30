Зеленский уволил Олещука с должности командующего Воздушных сил
Президент Владимир Зеленский своим указом уволил командующего Воздушных сил ВСУ Николая Олещука, который возглавлял эту должность с августа 2021 года.
Источник: указ на сайте президента, обращение Зеленского
Детали: Традиционно в указе не указываются причины увольнения.
Одновременно появилось обращение Зеленского, в котором, среди прочего, он сказал, что решил заменить командующего Воздушных Сил ВСУ.
Прямая речь Зеленского: "Я бесконечно благодарен всем нашим военным летчикам, всем инженерам, всем воинам огневых групп, расчетов ПВО, всем тем, кто действительно бьется для Украины, для результата. Это нужно так же на командном уровне, мы должны усиливаться и беречь людей, беречь личный состав, беречь всех наших воинов".
Что этому предшествовало:
- 29 августа Генштаб ВСУ сообщил, что 26 августа во время отражения ракетного удара со стороны России потерпел катастрофу самолет истребитель F-16, летчик погиб.
- 26 августа, отражая российский массированный комбинированный ракетно-авиационный удар, погиб летчик Алексей Месь.
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Народный депутат Марьяна Безуглая сначала заявила, что по ее информации истребитель F-16 был поражен украинской ПВО, а потом написала сообщение, в котором призвала Олещука озвучить свою позицию. Также она заявила, что "это уже как минимум третий случай, когда наш самолет с пилотом был сбит собственной ПВО, два предыдущих инцидента, которые не касались F-16, официально списали на россиян".
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Олещук в ответ написал, что все обстоятельства катастрофы выяснит расследование, а Безуглая занимается дискредитацией высшего военного руководства. "Поэтому я обращаюсь к народному депутату, которая давно продала свое имя, для достижения этих мерзких целей. Марьяна, придет время, будете просить прощения перед всем войском за то, что натворили, надеюсь в суде!", - написал он.