Зеленский уволил Олещука с должности командующего Воздушных сил

Президент Владимир Зеленский своим указом уволил командующего Воздушных сил ВСУ Николая Олещука, который возглавлял эту должность с августа 2021 года.

Источник: указ на сайте президента, обращение Зеленского

Детали: Традиционно в указе не указываются причины увольнения.

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Одновременно появилось обращение Зеленского, в котором, среди прочего, он сказал, что решил заменить командующего Воздушных Сил ВСУ.

Прямая речь Зеленского: "Я бесконечно благодарен всем нашим военным летчикам, всем инженерам, всем воинам огневых групп, расчетов ПВО, всем тем, кто действительно бьется для Украины, для результата. Это нужно так же на командном уровне, мы должны усиливаться и беречь людей, беречь личный состав, беречь всех наших воинов".

Что этому предшествовало:

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