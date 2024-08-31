Глава Міндовкілля: Робимо все, щоб забруднені води з Сейму не дійшли до водозабору Києва

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець наголосив, що забруднення річки Сейм є надзвичайною подією, і не можна допустити, щоб забруднені води дійшли до питного водозабору Києва.

Джерело: Стрілець у коментарі Укрінформу

Пряма мова: "Забруднені води рухаються зі швидкістю 20-25 км на день. Ми робимо максимум для того, щоби вони не дійшли до питного водозабору Києва. Це наша основна задача. Тож 5-6 вересня ми побачимо, чи діють заходи, яких ми зараз вживаємо".

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Деталі: Стрілець наголосив, що забруднення Сейму є надзвичайною подією, тому щоденно здійснюється відбір зразків води для досліджень.

"За останні дні зроблено понад 50 проб, за ці два дні – ще 28. Зразки забрудненої води постійно відбираються для лабораторних досліджень та випробувань з метою пошуку найкращих рішень. Відповідно, вчора відібрали проби для того, щоб фахівці на очисних спорудах водоканалу (там, де питні водозабори) з'ясували, чи зможуть вони впоратися, якщо забруднення дійде туди. Тобто, превентивно ми робимо максимум для того, щоб це зупинити", – сказав він.

Глава Міндовкілля нагадав, що 29 серпня відбулося засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому ухвалено низку рішень для розв'язання проблеми. Зокрема, йшлося про заходи з аерації (збагачення повітрям), абсорбції, перекидання додаткових обсягів води, а також збирання мертвої риби та недопущення подальшого її мору. Всі ці заходи проводяться.

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Стрілець наголосив, що речовина, яка викликала забруднення, виключно органічного походження.

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