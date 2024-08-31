Глава Минприроды: Делаем все, чтобы загрязненные воды из Сейма не дошли до водозабора Киева
Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец отметил, что загрязнение реки Сейм является чрезвычайным событием, и нельзя допустить, чтобы загрязненные воды дошли до питьевого водозабора Киева.
Источник: Стрелец в комментарии Укринформу
Прямая речь: "Загрязненные воды движутся со скоростью 20-25 км в день. Мы делаем максимум для того, чтобы они не дошли до питьевого водозабора Киева. Это наша основная задача. Поэтому 5-6 сентября мы увидим, действуют ли меры, которые мы сейчас принимаем".
Детали: Стрелец отметил, что загрязнение Сейма является чрезвычайным событием, поэтому ежедневно осуществляется отбор образцов воды для исследований.
"За последние дни сделано более 50 проб, за эти два дня – еще 28. Образцы загрязненной воды постоянно отбираются для лабораторных исследований и испытаний с целью поиска лучших решений. Соответственно, вчера отобрали пробы для того, чтобы специалисты на очистных сооружениях водоканала (там, где питьевые водозаборы) выяснили, смогут ли они справиться, если загрязнение дойдет туда. То есть, превентивно мы делаем максимум для того, чтобы это остановить", – сказал он.
Глава Минприроды напомнил, что 29 августа состоялось заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором принят ряд решений для решения проблемы. В частности, речь шла о мерах по аэрации (обогащение воздухом), абсорбции, переброске дополнительных объемов воды, а также сборе мертвой рыбы и недопущении дальнейшего ее мора. Все эти мероприятия проводятся.
Стрелец отметил, что вещество, которое вызвало загрязнение, исключительно органического происхождения.
Предыстория:
- Ранее украинские СМИ, со ссылкой на Госагентство Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ, сообщали, что российские военные с 14 августа начали масштабное загрязнение воды в реке Сейм (является левым притоком реки Десна).
- В то же время Государственная экологическая инспекция провела проверку воды в реке Десна в пределах Киевской области и не обнаружила существенных отклонений.
- Столичные власти заверили, что вода, которая подается в дома киевлян, безопасна.
- 28 августа в эфире национального марафона министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец заявил, что угрозы питьевому водоснабжению населения нет, поскольку питьевые водозаборы для населения из рек Сейм и Десна в Черниговской и Сумской областях не осуществляются.
- 29 августа в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов уверяли, что ситуация с качеством воды в реках Сейм и Десна контролируемая, угрозы питьевому водоснабжению нет.