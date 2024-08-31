Глава Минприроды: Делаем все, чтобы загрязненные воды из Сейма не дошли до водозабора Киева

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец отметил, что загрязнение реки Сейм является чрезвычайным событием, и нельзя допустить, чтобы загрязненные воды дошли до питьевого водозабора Киева.

Источник: Стрелец в комментарии Укринформу

Прямая речь: "Загрязненные воды движутся со скоростью 20-25 км в день. Мы делаем максимум для того, чтобы они не дошли до питьевого водозабора Киева. Это наша основная задача. Поэтому 5-6 сентября мы увидим, действуют ли меры, которые мы сейчас принимаем".

Реклама:

Детали: Стрелец отметил, что загрязнение Сейма является чрезвычайным событием, поэтому ежедневно осуществляется отбор образцов воды для исследований.

"За последние дни сделано более 50 проб, за эти два дня – еще 28. Образцы загрязненной воды постоянно отбираются для лабораторных исследований и испытаний с целью поиска лучших решений. Соответственно, вчера отобрали пробы для того, чтобы специалисты на очистных сооружениях водоканала (там, где питьевые водозаборы) выяснили, смогут ли они справиться, если загрязнение дойдет туда. То есть, превентивно мы делаем максимум для того, чтобы это остановить", – сказал он.

Глава Минприроды напомнил, что 29 августа состоялось заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором принят ряд решений для решения проблемы. В частности, речь шла о мерах по аэрации (обогащение воздухом), абсорбции, переброске дополнительных объемов воды, а также сборе мертвой рыбы и недопущении дальнейшего ее мора. Все эти мероприятия проводятся.

ВИДЕО ДНЯ

Стрелец отметил, что вещество, которое вызвало загрязнение, исключительно органического происхождения.

Предыстория: