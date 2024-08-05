Мати підозрюваного у вбивстві Фаріон каже, що він захоплювався Бандерою
Львівський апеляційний суд залишив під вартою підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В’ячеслава Зінченка, хоч його адвокат просив змінити йому запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт. Під час засідання матір Зінченка прокоментувала, що затримання вважає "політичною грою".
Джерело: коментар матері журналістам "Еспресо"
Деталі: Жінка розказала, що син ніколи не курив і не вживав ніякого алкоголю. Також, за її словами, В’ячеслав гарно розмовляє українською, бо навчався в україномовній школі. Також жінка стверджує, що він захоплювався Степаном Бандерою.
Пряма мова: "Скажіть мені, чи багато ви таких хлопців 18-и років знаєте? У нього є навіть така футболка з капюшоном, (…), на якій написано "Мій герой Степан Бандера"".
Деталі: Чому саме її син опинився на лаві підсудних, його мама не знає. На її думку, це "якась політична гра".
5 серпня Львівський апеляційний суд розглянув апеляцію про зміну запобіжного заходу Зінченку і відхилив її.
Таке рішення ухвалила колегія суддів під головуванням Василя Головатого.
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Передісторія:
- 19 липня ввечері у Львові скоїли замах на колишню народну депутатку Ірину Фаріон, це сталося на вулиці Масарика. Пізніше Фаріон померла у лікарні.
- 25 липня у Дніпрі затримали підозрюваного у скоєнні вбивства громадської діячки та мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річний затриманий є мешканцем Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові. Наразі слідство схиляється до думки, що стрілець - лише виконавець.
- 26 липня суд арештував на 2 місяці підозрюваного В'ячеслава Зінченка без альтернативи внесення застави. Після обрання запобіжного заходу молодик заявив журналістам, що не вбивав мовознавицю.