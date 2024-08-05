Мати підозрюваного у вбивстві Фаріон каже, що він захоплювався Бандерою

Львівський апеляційний суд залишив під вартою підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В’ячеслава Зінченка, хоч його адвокат просив змінити йому запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт. Під час засідання матір Зінченка прокоментувала, що затримання вважає "політичною грою".

Джерело: коментар матері журналістам "Еспресо"

Деталі: Жінка розказала, що син ніколи не курив і не вживав ніякого алкоголю. Також, за її словами, В’ячеслав гарно розмовляє українською, бо навчався в україномовній школі. Також жінка стверджує, що він захоплювався Степаном Бандерою.

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Пряма мова: "Скажіть мені, чи багато ви таких хлопців 18-и років знаєте? У нього є навіть така футболка з капюшоном, (…), на якій написано "Мій герой Степан Бандера"".

Деталі: Чому саме її син опинився на лаві підсудних, його мама не знає. На її думку, це "якась політична гра".

5 серпня Львівський апеляційний суд розглянув апеляцію про зміну запобіжного заходу Зінченку і відхилив її.

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Таке рішення ухвалила колегія суддів під головуванням Василя Головатого.

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