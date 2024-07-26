Підозрюваний у вбивстві Фаріон заявив, що "нічого з нею не робив"
Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко після обрання запобіжного заходу заявив журналістам, що не вбивав мовознавицю Ірину Фаріон, а до російського лідера Володимира Путіна ставиться негативно.
Джерело: "Суспільне.Львів" з посиланням на відповіді журналістам В'ячеслава Зінченка у залі суду
Пряма мова: "Я нічого не робив, і з Фаріон я нічого не робив. Я ж прошу якісь інші питання. Я нічого не робив, це не я. От на кшталт таких питань я кажу – це не я".
Деталі: Також підозрюваного запитали, як він ставиться до неонацистів: "Ну є дуже багато різних, я не готовий коментувати, як я до неонацистських груп ставлюсь", – заявив хлопець.
Крім того, за даними "Суспільного" юнак розповів, що негативно ставиться до Путіна і його режиму і "нічого спільного з ним мати не хоче і не мав ніколи".
Також Зінченко розповів, що проходив курси і є дипломованим оператором БПЛА.
Що передувало:
- 26 липня представники МВС, поліції, Офісу генпрокурора та Служби безпеки України провели спільний брифінг у Львові стосовно розслідування справи про вбивство Фаріон.
- Слідство вважає, що у жінку стріляли з відстані приблизно 1,5-2 м з переробленого пістолета, на місці події знайшли спортивну гільзу.
- Правоохоронці перевіряють причетність підозрюваного у вбивстві екснардепки й мовознавиці Ірини Фаріон до неонацистського руху, також слідство не відкидає особисту неприязнь. У списку потенційних жертв підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон був також народний депутат від партії "Слуга народу" Максим Бужанський.
- 18-річний затриманий є мешканцем Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові, а до злочину готувався два місяці. Наразі слідство схиляється до думки, що стрілець – лише виконавець.
- 26 липня суд арештував на 2 місяці підозрюваного без альтернативи внесення застави.