Підозрюваний у вбивстві Фаріон заявив, що "нічого з нею не робив"

Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко після обрання запобіжного заходу заявив журналістам, що не вбивав мовознавицю Ірину Фаріон, а до російського лідера Володимира Путіна ставиться негативно.

Джерело: "Суспільне.Львів" з посиланням на відповіді журналістам В'ячеслава Зінченка у залі суду

Пряма мова: "Я нічого не робив, і з Фаріон я нічого не робив. Я ж прошу якісь інші питання. Я нічого не робив, це не я. От на кшталт таких питань я кажу – це не я".

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Деталі: Також підозрюваного запитали, як він ставиться до неонацистів: "Ну є дуже багато різних, я не готовий коментувати, як я до неонацистських груп ставлюсь", – заявив хлопець.

Крім того, за даними "Суспільного" юнак розповів, що негативно ставиться до Путіна і його режиму і "нічого спільного з ним мати не хоче і не мав ніколи".

Також Зінченко розповів, що проходив курси і є дипломованим оператором БПЛА.

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