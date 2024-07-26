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Підозрюваний у вбивстві Фаріон заявив, що "нічого з нею не робив"

Тетяна ОлійникП'ятниця, 26 липня 2024, 22:38
Підозрюваний у вбивстві Фаріон заявив, що нічого з нею не робив
Підозрюваний у вбивстві Фаріон В'ячеслав Зінченко. Фото - Суспільне Львів

Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко після обрання запобіжного заходу заявив журналістам, що не вбивав мовознавицю Ірину Фаріон, а до російського лідера Володимира Путіна ставиться негативно.

Джерело: "Суспільне.Львів" з посиланням на відповіді журналістам В'ячеслава Зінченка у залі суду

Пряма мова: "Я нічого не робив, і з Фаріон я нічого не робив. Я ж прошу якісь інші питання. Я нічого не робив, це не я. От на кшталт таких питань я кажу – це не я".

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Деталі: Також підозрюваного запитали, як він ставиться до неонацистів: "Ну є дуже багато різних, я не готовий коментувати, як я до неонацистських груп ставлюсь", – заявив хлопець.

Крім того, за даними "Суспільного" юнак розповів, що негативно ставиться до Путіна і його режиму і "нічого спільного з ним мати не хоче і не мав ніколи".

Також Зінченко розповів, що проходив курси і є дипломованим оператором БПЛА.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 

  • 26 липня представники МВС, поліції, Офісу генпрокурора та Служби безпеки України провели спільний брифінг у Львові стосовно розслідування справи про вбивство Фаріон.
  • Слідство вважає, що у жінку стріляли з відстані приблизно 1,5-2 м з переробленого пістолета, на місці події знайшли спортивну гільзу. 
  • Правоохоронці перевіряють причетність підозрюваного у вбивстві екснардепки й мовознавиці Ірини Фаріон до неонацистського руху, також слідство не відкидає особисту неприязнь. У списку потенційних жертв підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон був також народний депутат від партії "Слуга народу" Максим Бужанський.
  • 18-річний затриманий є мешканцем Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові, а до злочину готувався два місяці. Наразі слідство схиляється до думки, що стрілець – лише виконавець.
  • 26 липня суд арештував на 2 місяці підозрюваного без альтернативи внесення застави.

Теми: Фаріонвбивствосуд
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