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Нічна атака "Шахедів" на Київщині: уламки пошкодили 22 будинки і поранити людину  

Ірина БалачукСереда, 7 серпня 2024, 12:14
Нічна атака Шахедів на Київщині: уламки пошкодили 22 будинки і поранити людину  
Наслідки падіння уламків збитих "Шахедів" на Київщині у липні. Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

У результаті падіння уламків збитих російських "Шахедів" у Київській області одна людина дістала поранення та пошкоджені 22 приватних будинки.

Джерело: голова Київської ОВА Руслан Кравченко у Facebook

Пряма мова Кравченка: "Цього разу Київщину атакували БпЛА. Тривога тривала всю ніч – більше 8 годин. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

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На жаль, внаслідок падіння уламків збитих цілей одна людина травмована – осколкове поранення ноги. У двох громадах області зафіксовані пошкодження 22 приватних будинків та господарської споруди".

Деталі: Голова ОВА додав, що у будинках пошкоджені покрівлі, вибиті вікна та двері, посічені фасади. Також пошкоджені паркани.

На місцях працюють оперативні служби. Кравченко запевнив, що всі постраждалі отримають необхідну допомогу.

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Київська областьШахед
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