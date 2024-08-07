Нічна атака "Шахедів" на Київщині: уламки пошкодили 22 будинки і поранити людину
У результаті падіння уламків збитих російських "Шахедів" у Київській області одна людина дістала поранення та пошкоджені 22 приватних будинки.
Джерело: голова Київської ОВА Руслан Кравченко у Facebook
Пряма мова Кравченка: "Цього разу Київщину атакували БпЛА. Тривога тривала всю ніч – більше 8 годин. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.
На жаль, внаслідок падіння уламків збитих цілей одна людина травмована – осколкове поранення ноги. У двох громадах області зафіксовані пошкодження 22 приватних будинків та господарської споруди".
Деталі: Голова ОВА додав, що у будинках пошкоджені покрівлі, вибиті вікна та двері, посічені фасади. Також пошкоджені паркани.
На місцях працюють оперативні служби. Кравченко запевнив, що всі постраждалі отримають необхідну допомогу.
Передісторія:
- У ніч на середу росіяни запустили ударні безпілотники з південного напрямку. Близько 3:00 тривогу оголосили на заході країни – у Тернопільській, Львівській та Франківській областях.
- У Київській області також зафіксували рух російських безпілотників, обласна адміністрація повідомляла, що в регіоні працювала протиповітряна оборона.
- Над Миколаївською областю сили ППО збили 14 російських "Шахедів", через падіння уламків горіла суха трава, над Сумською областю збили ворожу ракету.
- Над Хмельниччиною, за даними ОВА, збили 4 російські "Шахеди", уламки збитих дронів пошкодили резервуари для зберігання та приміщення цеху одного з виробничих підприємств області.
- Повітряні сили ЗСУ повідомили, що у ніч на 7 серпня російські окупанти атакували Україну 30 ударними БпЛА типу "Shahed", усі їх вдалося знищити.