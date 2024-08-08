МЗС відповіло Нігеру на розірвання дипвідносин: звинувачення не витримують жодної критики

Міністерство закордонних справ заявило, що шкодує про рішення влади африканської країни Нігеру розірвати дипломатичні відносини, відкидає будь-які звинувачення та наголосило, що подібне рішення є жестом солідарності з Росією, яка веде війну проти України.

Джерело: заява МЗС

Дослівно: "В Україні взяли до уваги рішення влади Республіки Нігер від 6 серпня 2024 року розірвати дипломатичні відносини з Україною. Наведені у заяві представника уряду цієї країни звинувачення на адресу України не витримують жодної критики, є безпідставними та такими, що не відповідають дійсності".

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Деталі: У зовнішньополітичному відомстві підкреслили, що Україна рішуче відкидає будь-які звинувачення на свою адресу у нібито "підтримці нею міжнародного тероризму, порушенні Статуту ООН та міжнародного права".

Також Україна виходить з того, говориться у заяві, подібне рішення є жестом "солідарності" з тими, хто обрав шлях на зближення з Російською Федерацією, яка вже понад два роки веде повномасштабну війну проти України.

В МЗС наголосили, що Росія дестабілізує міжнародну безпекову та політичну ситуацію, поширює хаос і конфронтацію в усіх куточках світу, включно з Африканським континентом.

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"Прикро, що влада Нігеру прийняла рішення про розірвання дипломатичних відносин з Україною, не провівши жодних розслідувань інциденту в Малі та не надавши жодних доказів, які б стосувалися причин такого кроку", - підкреслили в МЗС.

У той же час, заявили в МЗС, в Україні щиро налаштовані й надалі розбудовувати з усіма державами Африки взаємовигідні стосунки на засадах рівності, невтручання у внутрішні справи, поваги до суверенітету й територіальної цілісності країн у міжнародно визнаних кордонах та неухильного дотримання міжнародного права, цілей і принципів статуту ООН.

Нагадаємо: 6 серпня телеканал Al Arabiya повідомив, що африканська країна Нігер розірвала дипломатичні відносини з Україною вслід за Малі "з негайним вступом в силу". Це сталось через два дні після того, як Малі звинуватила Київ у нібито підтримці дій повстанців-туарегів, які нещодавно розгромили колону малійських військових та російських найманців ПВК "Вагнера".

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