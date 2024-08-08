Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

МЗС відповіло Нігеру на розірвання дипвідносин: звинувачення не витримують жодної критики

Станіслав ПогоріловЧетвер, 8 серпня 2024, 11:23
МЗС відповіло Нігеру на розірвання дипвідносин: звинувачення не витримують жодної критики
фото: Getty Images

Міністерство закордонних справ заявило, що шкодує про рішення влади африканської країни Нігеру розірвати дипломатичні відносини, відкидає будь-які звинувачення та наголосило, що подібне рішення є жестом солідарності з Росією, яка веде війну проти України.

Джерело: заява МЗС

Дослівно: "В Україні взяли до уваги рішення влади Республіки Нігер від 6 серпня 2024 року розірвати дипломатичні відносини з Україною. Наведені у заяві представника уряду цієї країни звинувачення на адресу України не витримують жодної критики, є безпідставними та такими, що не відповідають дійсності".

Реклама:

Деталі: У зовнішньополітичному відомстві підкреслили, що Україна рішуче відкидає будь-які звинувачення на свою адресу у нібито "підтримці нею міжнародного тероризму, порушенні Статуту ООН та міжнародного права".

Також Україна виходить з того, говориться у заяві, подібне рішення є жестом "солідарності" з тими, хто обрав шлях на зближення з Російською Федерацією, яка вже понад два роки веде повномасштабну війну проти України.

В МЗС наголосили, що Росія дестабілізує міжнародну безпекову та політичну ситуацію, поширює хаос і конфронтацію в усіх куточках світу, включно з Африканським континентом.

ВІДЕО ДНЯ

"Прикро, що влада Нігеру прийняла рішення про розірвання дипломатичних відносин з Україною, не провівши жодних розслідувань інциденту в Малі та не надавши жодних доказів, які б стосувалися причин такого кроку", - підкреслили в МЗС.

У той же час, заявили в МЗС, в Україні щиро налаштовані й надалі розбудовувати з усіма державами Африки взаємовигідні стосунки на засадах рівності, невтручання у внутрішні справи, поваги до суверенітету й територіальної цілісності країн у міжнародно визнаних кордонах та неухильного дотримання міжнародного права, цілей і принципів статуту ООН.

Нагадаємо: 6 серпня телеканал Al Arabiya повідомив, що африканська країна Нігер розірвала дипломатичні відносини з Україною вслід за Малі "з негайним вступом в силу". Це сталось через два дні після того, як Малі звинуватила Київ у нібито підтримці дій повстанців-туарегів, які нещодавно розгромили колону малійських військових та російських найманців ПВК "Вагнера". 

Передісторія

  • Армія Малі та її російські союзники зазнали втрат з боку повстанців-туарегів. У суботу туареги з руху CSP-PSD продемонстрували фото та відео з розбитою колоною ПВК "Вагнер".
  • Бій стався в місті Тінзауатен поблизу кордону Малі з Алжиром у четвер та п'ятницю - 25 та 26 липня. Загинули щонайменше 20 бойовиків "Вагнера", інші ж потрапили в полон.
  • Окрім десятків росіян із "ПВК Вагнера", вбитих або взятих у полон на півночі Малі, ліквідовано пропагандиста найманців, автора каналу Grey Zone.
  • Після розгрому десятків росіян із "ПВК Вагнера" у Малі повстанці-туареги сфотографувалися з українським прапором.

МЗСАфрикадипломатичні відносиниУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

WSJ: Росія виводить частину військ з України, щоб перекинути на Курськ

Байден прокоментував наступ на Курщину: створює Путіну "справжню дилему"

футбол"Динамо" перемогло "Рейнджерс" і крокує далі у кваліфікації Ліги чемпіонів

Міністр оборони Литви: Росія перекидає війська в Курську область із Калінінграда

Під час виконання бойового завдання загинув льотчик Олександр Мигуля

Хабар у $500 тисяч: СБУ опублікувала перехоплені розмови заступника міністра енергетики

Усі новини...
МЗС
МЗС у річницю агресії РФ проти Грузії: політика Кремля залишається незмінною
Ескалація на Близькому Сході: МЗС радить утриматися від поїздок в Ізраїль і покинути Ліван
Росіяни поширили фейк від імені Кулеби про допомогу США
Останні новини
08:58
Пентагон пильно стежить за співпрацею Росії з Іраном, КНДР і Китаєм
08:38
Україна та Британія почали роботу над угодою про 100-річне партнерство
08:37
Росіяни заявили про атаку на три аеродроми: Міноборони РФ каже, що збили 117 дронів 
08:36
РосЗМІ: Евакуйованих з Курщини російських строковиків змушують йти на фронт
08:17
Боррель про Курщину: ЄС повністю підтримує боротьбу українців
07:58
ЗСУ відмінусували ще 1 240 окупантів і 57 артсистем за добу
07:51
На Миколаївщині уламки "Шахеда" пошкодили 2 будинки – ОВА
07:29
фото, відео ЗСУ атакували російський військовий аеродром "Саваслейка": звідти злітає МіГ-31К
06:55
У Бєлгородській області Росії ввели режим НС
06:30
У ISW вважають, що українські сили не контролюють всю територію в Курській області, про яку заявили
Усі новини...
Реклама:
Реклама: