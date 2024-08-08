Міноборони РФ підтвердило просування ЗСУ у двох районах Курської області
Четвер, 8 серпня 2024, 12:10
Російське міноборони підтвердило просування українських військових у двох районах Курської області РФ і заявило, що перекинуло до кордону резерви й обстрілює ЗСУ з авіації.
Джерело: заява Міноборони РФ у Telegram
Деталі: Російське відомство пише, що угруповання військ "Північ" спільно з ФСБ Росії протистоять збройним формуванням ЗСУ "у Суджанському і Кореневському районах Курської області".
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Також повідомляється, що до кордону перекинули підрозділи підсилення і резерви і що росіяни завдають авіаційних ударів "по резервах ЗСУ на території Сумської області, які висуваються (в напрямку Курщини – ред.)".
Передісторія:
- 6 серпня росіяни повідомили про спроби України прорватися на територію Курської області. 7 серпня російські пропагандисти і так звані "воєнкори" стверджували, що українські сили закріпилися в прикордонній зоні. А правитель Росії Володимир Путін назвав ситуацію "провокацією".
- Українська сторона події в Курській області наразі офіційно не коментувала.
- На другу добу після прориву кордону у Курській області РФ ввели режим надзвичайної ситуації.
- Фахівці Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши зібрані дані, підтверджують просування нібито українських військ до 10 кілометрів углиб російської Курської області.
- Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що Штати не отримували від України попереджень про будь-які операції в Курській області Росії. Він додав, що "в тому, що Україна не повідомляє нас про свою точну тактику перед її втіленням, немає нічого незвичного" і що українці "нашу політику не порушують".