Міноборони РФ підтвердило просування ЗСУ у двох районах Курської області

Російське міноборони підтвердило просування українських військових у двох районах Курської області РФ і заявило, що перекинуло до кордону резерви й обстрілює ЗСУ з авіації.

Джерело: заява Міноборони РФ у Telegram

Деталі: Російське відомство пише, що угруповання військ "Північ" спільно з ФСБ Росії протистоять збройним формуванням ЗСУ "у Суджанському і Кореневському районах Курської області".

Реклама:

Також повідомляється, що до кордону перекинули підрозділи підсилення і резерви і що росіяни завдають авіаційних ударів "по резервах ЗСУ на території Сумської області, які висуваються (в напрямку Курщини – ред.)".

Передісторія: