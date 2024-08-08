На тлі прориву кордону РФ Сирський повідомив, що працює "у вихідному районі"
Четвер, 8 серпня 2024, 18:46
На тлі прориву російського кордону у Курській області головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський опублікував фото "у вихідному районі".
Джерело: Сирський у Telegram
Деталі: Головком повідомив, що "працює у вихідному районі". Більше деталей не вказав. Вихідний район – це місце, з якого починається висування підрозділів під час наступу.
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5 серпня президент Володимир Зеленський повідомляв, що Сирський вже декілька днів працює у зоні бойових дій.
Передісторія:
- 6 серпня росіяни повідомили про спроби України прорватися на територію Курської області. 7 серпня російські пропагандисти і так звані "воєнкори" стверджували, що українські сили закріпилися в прикордонній зоні. А правитель Росії Володимир Путін назвав ситуацію "провокацією".
- Українська сторона події в Курській області наразі офіційно не коментувала.
- На другу добу після прориву кордону у Курській області РФ ввели режим надзвичайної ситуації.
- Фахівці Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши зібрані дані, підтверджують просування українських військ до 10 кілометрів углиб російської Курської області.