На тлі прориву кордону РФ Сирський повідомив, що працює "у вихідному районі"

На тлі прориву російського кордону у Курській області головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський опублікував фото "у вихідному районі".

Джерело: Сирський у Telegram

Деталі: Головком повідомив, що "працює у вихідному районі". Більше деталей не вказав. Вихідний район – це місце, з якого починається висування підрозділів під час наступу.

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5 серпня президент Володимир Зеленський повідомляв, що Сирський вже декілька днів працює у зоні бойових дій.

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