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На тлі прориву кордону РФ Сирський повідомив, що працює "у вихідному районі"

Тетяна ОлійникЧетвер, 8 серпня 2024, 18:46
На тлі прориву кордону РФ Сирський повідомив, що працює у вихідному районі
Фото - Сирський у соцмережах

На тлі прориву російського кордону у Курській області головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський опублікував фото "у вихідному районі".

Джерело: Сирський у Telegram

Деталі: Головком повідомив, що "працює у вихідному районі". Більше деталей не вказав. Вихідний район – це місце, з якого починається висування підрозділів під час наступу.

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5 серпня президент Володимир Зеленський повідомляв, що Сирський вже декілька днів працює у зоні бойових дій.

Передісторія: 

  • 6 серпня росіяни повідомили про спроби України прорватися на територію Курської області. 7 серпня російські пропагандисти і так звані "воєнкори" стверджували, що українські сили закріпилися в прикордонній зоні. А правитель Росії Володимир Путін назвав ситуацію "провокацією".
  • Українська сторона події в Курській області наразі офіційно не коментувала.
  • На другу добу після прориву кордону у Курській області РФ ввели режим надзвичайної ситуації.
  • Фахівці Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши зібрані дані, підтверджують просування українських військ до 10 кілометрів углиб російської Курської області.

Сирськийбойові діївійна
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