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DeepState оновив карту, проаналізувавши бої в Курській області РФ

Ольга Глущенко П'ятниця, 9 серпня 2024, 03:18
DeepState оновив карту, проаналізувавши бої в Курській області РФ
скриншот мапи DeepState

Аналітики проєкту DeepState оновили карту вночі 9 серпня, вперше надавши інформацію про бої в Курській області РФ, які тривають із 6 серпня.

Джерело: DeepState

Дослівно: "Сили Оборони здійснили удар біля Свердліково та Олешні. Перше село вдалося зайняти в результаті бою, а друге без бою чи з мінімальними зусиллями.

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На КПП "Суджа" оточено близько двох взводів ворога. Горналь також було оточено".

"Передові групи вийшли до Гончарівки та околиць Суджі. Бої в районі Зелений Шлях, інтенсивність невідома.

У Миколаєво-Дар'їно опорник ворога зумів стримати перший накат, але не довго".

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Деталі: У повідомленні зазначили, що оновлення карти будуть відбуватися із затримками.

А також додали, що деяка інформація може в кінцевому результаті різнитися зі свідченнями безпосередніх учасників подій.

Передісторія: 

  • 6 серпня росіяни повідомили про спроби України прорватися на територію Курської області. 7 серпня російські пропагандисти і так звані "воєнкори" стверджували, що українські сили закріпилися в прикордонній зоні. А правитель Росії Володимир Путін назвав ситуацію "провокацією".
  • На другу добу після прориву кордону у Курській області РФ ввели режим надзвичайної ситуації.
  • Фахівці Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши зібрані дані, підтверджують просування українських військ до 10 кілометрів углиб російської Курської області.
  • Президент України Володимир Зеленський на тлі повідомлень про бойові дії в Курській області РФ заявив, що Росія повинна теж відчувати війну.

війнаРосія
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