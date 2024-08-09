DeepState оновив карту, проаналізувавши бої в Курській області РФ
Аналітики проєкту DeepState оновили карту вночі 9 серпня, вперше надавши інформацію про бої в Курській області РФ, які тривають із 6 серпня.
Джерело: DeepState
Дослівно: "Сили Оборони здійснили удар біля Свердліково та Олешні. Перше село вдалося зайняти в результаті бою, а друге без бою чи з мінімальними зусиллями.
На КПП "Суджа" оточено близько двох взводів ворога. Горналь також було оточено".
"Передові групи вийшли до Гончарівки та околиць Суджі. Бої в районі Зелений Шлях, інтенсивність невідома.
У Миколаєво-Дар'їно опорник ворога зумів стримати перший накат, але не довго".
Деталі: У повідомленні зазначили, що оновлення карти будуть відбуватися із затримками.
А також додали, що деяка інформація може в кінцевому результаті різнитися зі свідченнями безпосередніх учасників подій.
Передісторія:
- 6 серпня росіяни повідомили про спроби України прорватися на територію Курської області. 7 серпня російські пропагандисти і так звані "воєнкори" стверджували, що українські сили закріпилися в прикордонній зоні. А правитель Росії Володимир Путін назвав ситуацію "провокацією".
- На другу добу після прориву кордону у Курській області РФ ввели режим надзвичайної ситуації.
- Фахівці Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши зібрані дані, підтверджують просування українських військ до 10 кілометрів углиб російської Курської області.
- Президент України Володимир Зеленський на тлі повідомлень про бойові дії в Курській області РФ заявив, що Росія повинна теж відчувати війну.