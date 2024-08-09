DeepState оновив карту, проаналізувавши бої в Курській області РФ

Аналітики проєкту DeepState оновили карту вночі 9 серпня, вперше надавши інформацію про бої в Курській області РФ, які тривають із 6 серпня.

Джерело: DeepState

Дослівно: "Сили Оборони здійснили удар біля Свердліково та Олешні. Перше село вдалося зайняти в результаті бою, а друге без бою чи з мінімальними зусиллями.

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На КПП "Суджа" оточено близько двох взводів ворога. Горналь також було оточено".

"Передові групи вийшли до Гончарівки та околиць Суджі. Бої в районі Зелений Шлях, інтенсивність невідома.

У Миколаєво-Дар'їно опорник ворога зумів стримати перший накат, але не довго".

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Деталі: У повідомленні зазначили, що оновлення карти будуть відбуватися із затримками.

А також додали, що деяка інформація може в кінцевому результаті різнитися зі свідченнями безпосередніх учасників подій.

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