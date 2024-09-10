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Собянін повідомив про атаку безпілотників на Москву: закрито три аеропорти

Олена ІвашківВівторок, 10 вересня 2024, 03:13
Собянін повідомив про атаку безпілотників на Москву: закрито три аеропорти
Мапа flightradar24

У ніч на 10 вересня у Росії збили 14 безпілотників, що летіли на Москву.

Джерело: мер Москви Сєргєй Собянін у TelegramSHOT

Деталі: Безпілотники збили у міських округах Подольськ, Раменське, Люберці, Домодєдово і Коломна.

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Собянін також сказав, що на місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань і постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події.

Російські ЗМІ повідомили, що аеропорти "Шереметьєво", "Домодєдово" і "Внуково" закриті, оголошено план "Ковер".

Доповнено: Пізніше Собянін написав, що міському окрузі Домодєдово ППО нібито збила ще два безпілотники, які летіли на Москву.

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Серія вибухів також прогриміла в підмосковному Жуковському. Очевидці розповіли, що чули щонайменше 10 гучних вибухів у небі. 

Уламки одного зі збитих БПЛА впали на проїжджу частину вулиці. Наразі інформації про постраждалих немає.

 

Також мешканці підмосковного Раменського повідомляють, що уламки одного з БПЛА влучили в житлову багатоповерхівку. На місці видно пожежу. Наразі інформації про постраждалих немає. Горять 10 і 11 поверхи будівлі.

Згодом з'явилася інформація про ще два будинки, у які нібито влучили уламки безпілотників.

Окрім цього, постраждав аеропорт "Жуковський" під Москвою, Собянін сказав, що на летовищі триває ліквідація пожежі.

Нагадаємо:

Росіябезпілотники
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