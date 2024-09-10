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Собянин сообщил об атаке беспилотников на Москву: закрыты три аэропорта

Алена ИвашкивВторник, 10 сентября 2024, 03:13
Собянин сообщил об атаке беспилотников на Москву: закрыты три аэропорта
Карта flightradar24

В ночь на 10 сентября в России сбили 14 беспилотников, летевших на Москву.

Источник: мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram

Детали: Беспилотники сбили в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

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Собянин также сказал, что на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.

Российские СМИ сообщили, что аэропорты "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" закрыты, объявлен план "Ковёр".

Дополнено: позже Собянин написал, что городском округе Домодедово ПВО якобы сбила еще два беспилотника, которые летели на Москву.

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Серия взрывов также прогремела в подмосковном Жуковском. Очевидцы рассказали, что слышали по меньшей мере 10 громких взрывов в небе. 

Обломки одного из сбитых БПЛА упали на проезжую часть улицы. На данный момент информации о пострадавших нет.

 

Также жители подмосковного Раменского сообщают, что обломки одного из БПЛА попали в жилую многоэтажку. На месте виден пожар. На данный момент информации о пострадавших нет. Горят 10 и 11 этажи здания.

Позже появилась информация о еще двух домах, в которые якобы попали обломки беспилотников.

Кроме этого, пострадал аэропорт "Жуковский" под Москвой, Собянин сказал, что в аэропорту ликвидируют пожар.

Напомним:

  • Ночью 10 сентября в семи областях России сообщили об атаке беспилотников.

Росcиябеспилотники
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