Масована атака дронів на РФ: Міноборони Росії заявило, що збили 144 штуки
Вівторок, 10 вересня 2024, 08:08
Міноборони РФ заявило, що вночі 10 вересня над територією Росії нібито збили 144 українських дрони в 9 регіонах, із них 20 – у Московській області.
Джерело: Міноборони РФ в Telegram
Дослівно російське відомство: "Протягом минулої ночі... черговими засобами ППО знищено та перехоплено 144 українських БПЛА літакового типу".
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Деталі: Повідомляється, що найбільше дронів нібито збили над територією Брянської області – 72.
20 безпілотників нібито знищили над Московською областю, 14 – над Курською, 13 – над Тульською, 8 – над Бєлгородською, 7 – над Калузькою, 5 – над Воронезькою, 4 – над Липецькою областю та 1 – над Орловською областю.
Про жодні наслідки атаки російське міноборони традиційно не повідомляє.
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Передісторія:
- Раніше мер Москви Сергій Собянін заявляв, що у ніч на 10 вересня у Росії збили 14 безпілотників, що летіли на столицю країни-агресорки.
- Російські ЗМІ повідомляли, що аеропорти "Шереметьєво", "Домодєдово" і "Внуково" закриті, оголошено план "Килим".
- Мешканці підмосковного Раменського повідомляли, що уламки одного з БПЛА влучили в житлову багатоповерхівку. Там спалахнула пожежа. Згодом з'явилася інформація про ще два будинки, у які нібито влучили уламки безпілотників.
- Окрім цього, постраждав аеропорт "Жуковський" під Москвою, Собянін сказав, що на летовищі триває ліквідація пожежі.
- Про атаку безпілотників повідомляла влада й інших областей РФ.