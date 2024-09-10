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Массированная атака дронов на РФ: Минобороны Росси заявило, что сбили 144 штуки

Ирина БалачукВторник, 10 сентября 2024, 08:08
Массированная атака дронов на РФ: Минобороны Росси заявило, что сбили 144 штуки
Обломок дрона на Каширском шоссе, что ведет к Москве, РФ. Фото из Telegram-канала Астра

Минобороны РФ заявило, что ночью 10 сентября над территорией России якобы сбили 144 украинских дрона в 9 регионах, из них 20 – в Московской области.

Источник: Минобороны РФ в Telegram

Дословно российское ведомство: "В течение прошедшей ночи… дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 144 украинских БПЛА самолетного типа".

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Детали: Сообщается, что больше всего дронов якобы сбили над территорией Брянской области – 72. 

 
Последствия сбивания дронов в Москве
ФОТО ИЗ TELEGRAM-КАНАЛА АСТРА

20 беспилотников якобы уничтожили над Московской областью, 14 – над Курской, 13 – над Тульской, 8 – над Белгородской, 7 – над Калужской, 5 – над Воронежской, 4 – над Липецкой области и 1 – над Орловской области. 

 

Пожар в подмосковном аэропорту Жуковский после атаки БПЛА

ВИДЕО ДНЯ
ФОТО ИЗ TELEGRAM-КАНАЛА АСТРА

Ни о каких последствиях атаки российское минобороны традиционно не сообщает.

Предыстория:

  • Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что в ночь на 10 сентября в России сбили 14 беспилотников, летевших на столицу страны-агрессора.
  • Российские СМИ сообщали, что аэропорты "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" закрыты, объявлен план "Ковер".
  • Жители подмосковного Раменского сообщали, что обломки одного из БПЛА попали в жилую многоэтажку. Там вспыхнул пожар. Позже появилась информация о еще двух домах, в которые якобы попали обломки беспилотников.
  • Кроме этого, пострадал аэропорт "Жуковский" под Москвой, Собянин сообщил, что в аэропорту продолжается ликвидация пожара.
  • Об атаке беспилотников заявляли власти и других областей РФ.   

Росcиябеспилотники
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