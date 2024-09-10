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СБУ і ОГП встановили, який російський командувач віддав наказ стріляти по Охматдиту

Валентина РоманенкоВівторок, 10 вересня 2024, 14:20
СБУ і ОГП встановили, який російський командувач віддав наказ стріляти по Охматдиту
Представники СБУ та ОГП з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом на місці удару РФ. Фото прокуратури

Служба безпеки України спільно з Офісом генпрокурора встановили одного з причетних до організації та вчинення удару по дитячій лікарні "Охмадит" 8 липня 2024 року, генерал-лейтенанту ЗС РФ Сергію Кобилашу оголошено підозру.

Джерело: пресслужби СБУ та ОГП

 
Сергій Кобилаш
фото з Вікіпедії

Деталі: Як встановило розслідування, за наказом Кобилаша 8 липня 2024 року о 9 год. 15 хв. російський бомбардувальник-ракетоносій Ту-95МС здійснив пуск ракети Х-101 по дитячій лікарні у Києві.

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За словами заступника голови СБУ, обстріл Охматдиту здійснила 22-а гвардійська важка бомбардувальна авіаційна дивізія дальньої авіації повітряно-космічних військ РФ.

Встановлено, що ворожий літак піднявся у повітря з аеродрому поблизу російського міста Оленєгорськ, а запуск ракети здійснив над Саратовською областю РФ на відстані майже 600 км від кордону України.

З території Росії Х-101 увійшла в повітряний простір української держави в районі Чернігівщини і почала маневрувати, постійно змінюючи траєкторію польоту через території чотирьох областей.

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Це свідчить, що ракета була запрограмована для максимального "обходу" української ППО і подальшого влучання в медзаклад, зазначають у спецслужбі.

Приблизно о 10 год. 45 хв. російська Х-101 влучила у відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих та хронічних інтоксикацій лікарні Охматдит.

Ракети такого типу використовують для ураження наземних цілей із заздалегідь відомими координатами, наголошують в ОГП.

Внаслідок удару Росії загинуло двоє цивільних людей – молода лікарка та дідусь маленької пацієнтки. Щонайменше 34 людини, серед яких 9 дітей, були травмовані. Загалом під час удару в приміщенні лікарні перебували понад 600 дітей.

Руйнувань зазнали приміщення лікарні. Було знищено цінне медичне обладнання, вкрай необхідне для лікування дітей.

На місці події правоохоронці виявили залишки ворожої ракети з маркуванням, яке свідчить, що вона була виготовлена на базі російського КБ "Радуга" у другому кварталі 2024 року.

 

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки України повідомили Кобилашу про заочну підозру в порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

"Кобилаш наразі є підозрюваним у вчиненні й інших воєнних злочинів в Україні. Зокрема, під його керівництвом здійснювалися обстріли цивільної енергетичної інфраструктури у 2022-2023 роках. У березні 2024 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Кобилаша якраз за ці воєнні злочини", - наголосив представник СБУ Наумюк.

 
фото сбу

Довідково: 59-річний уродженець Одеси, російський воєначальник генерал-лейтенант Сергій Кобилаш на час удару по українській лікарні обіймав посаду командувача дальньої авіації Військово-повітряних сил Повітряно-космічних сил Росії, 24 липня 2024 року був підвищений на посаді та призначений командувачем Військово-повітряних сил РФ.

Оскільки зловмисник перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави, зазначають в СБУ.

Передісторія:

ракетний ударКиїввійнаРосія
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