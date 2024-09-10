СБУ і ОГП встановили, який російський командувач віддав наказ стріляти по Охматдиту
Служба безпеки України спільно з Офісом генпрокурора встановили одного з причетних до організації та вчинення удару по дитячій лікарні "Охмадит" 8 липня 2024 року, генерал-лейтенанту ЗС РФ Сергію Кобилашу оголошено підозру.
Джерело: пресслужби СБУ та ОГП
Деталі: Як встановило розслідування, за наказом Кобилаша 8 липня 2024 року о 9 год. 15 хв. російський бомбардувальник-ракетоносій Ту-95МС здійснив пуск ракети Х-101 по дитячій лікарні у Києві.
За словами заступника голови СБУ, обстріл Охматдиту здійснила 22-а гвардійська важка бомбардувальна авіаційна дивізія дальньої авіації повітряно-космічних військ РФ.
Встановлено, що ворожий літак піднявся у повітря з аеродрому поблизу російського міста Оленєгорськ, а запуск ракети здійснив над Саратовською областю РФ на відстані майже 600 км від кордону України.
З території Росії Х-101 увійшла в повітряний простір української держави в районі Чернігівщини і почала маневрувати, постійно змінюючи траєкторію польоту через території чотирьох областей.
Це свідчить, що ракета була запрограмована для максимального "обходу" української ППО і подальшого влучання в медзаклад, зазначають у спецслужбі.
Приблизно о 10 год. 45 хв. російська Х-101 влучила у відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих та хронічних інтоксикацій лікарні Охматдит.
Ракети такого типу використовують для ураження наземних цілей із заздалегідь відомими координатами, наголошують в ОГП.
Внаслідок удару Росії загинуло двоє цивільних людей – молода лікарка та дідусь маленької пацієнтки. Щонайменше 34 людини, серед яких 9 дітей, були травмовані. Загалом під час удару в приміщенні лікарні перебували понад 600 дітей.
Руйнувань зазнали приміщення лікарні. Було знищено цінне медичне обладнання, вкрай необхідне для лікування дітей.
На місці події правоохоронці виявили залишки ворожої ракети з маркуванням, яке свідчить, що вона була виготовлена на базі російського КБ "Радуга" у другому кварталі 2024 року.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки України повідомили Кобилашу про заочну підозру в порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством, вчинених за попередньою змовою групою осіб.
"Кобилаш наразі є підозрюваним у вчиненні й інших воєнних злочинів в Україні. Зокрема, під його керівництвом здійснювалися обстріли цивільної енергетичної інфраструктури у 2022-2023 роках. У березні 2024 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Кобилаша якраз за ці воєнні злочини", - наголосив представник СБУ Наумюк.
Довідково: 59-річний уродженець Одеси, російський воєначальник генерал-лейтенант Сергій Кобилаш на час удару по українській лікарні обіймав посаду командувача дальньої авіації Військово-повітряних сил Повітряно-космічних сил Росії, 24 липня 2024 року був підвищений на посаді та призначений командувачем Військово-повітряних сил РФ.
Оскільки зловмисник перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави, зазначають в СБУ.
Передісторія:
- Внаслідок ракетного удару росіян 8 липня у Києві було зафіксовано влучання у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит". Один із корпусів було зруйновано.
- За даними столичної влади, 2 людини загинули та більше 30 дістали поранення.
- Служба безпеки України кваліфікувала удар Росії по національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" як воєнний злочин і відкрила за цим фактом кримінальне провадження. За даними СБУ, на місці російського удару по лікарні "Охматдит" знайшли уламок двигуна крилатої ракети ворога Х-101.
- У Повітряних силах також наочно спростували можливість того, щоб по "Охматдиту" могла влучити ракета української ППО.