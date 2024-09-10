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СБУ и ОГП установили, какой российский командующий отдал приказ стрелять по Охматдету

Валентина РоманенкоВторник, 10 сентября 2024, 14:20
СБУ и ОГП установили, какой российский командующий отдал приказ стрелять по Охматдету
Представители СБУ и ОГП с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом на месте удара РФ. Фото прокуратуры

Служба безопасности Украины совместно с Офисом генпрокурора установили одного из причастных к организации и совершению удара по детской больнице "Охматдет" 8 июля 2024 года, генерал-лейтенанту ВС РФ Сергею Кобылашу объявлено подозрение.

Источник: пресс-службы СБУ и ОГП

 
Сергей Кобылаш
фото из Википедии

Детали: Как установило расследование, по приказу Кобылаша 8 июля 2024 года в 9 час. 15 мин. российский бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС осуществил пуск ракеты Х-101 по детской больнице в Киеве.

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По словам заместителя председателя СБУ, обстрел Охматдета осуществила 22-я гвардейская тяжелая бомбардировочная авиационная дивизия дальней авиации воздушно-космических войск РФ.

Установлено, что вражеский самолет поднялся в воздух с аэродрома вблизи российского города Оленегорск, а запуск ракеты осуществил над Саратовской областью РФ на расстоянии почти 600 км от границы Украины.

С территории России Х-101 вошла в воздушное пространство украинского государства в районе Черниговщины и начала маневрировать, постоянно меняя траекторию полета через территории четырех областей.

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Это свидетельствует, что ракета была запрограммирована для максимального "обхода" украинской ПВО и дальнейшего попадания в медучреждение, отмечают в спецслужбе.

Примерно в 10 час. 45 мин. российская Х-101 попала в отделение интенсивной и эфферентной терапии острых и хронических интоксикаций больницы Охматдет.

Ракеты такого типа используют для поражения наземных целей с заранее известными координатами, отмечают в ОГП.

В результате удара России погибли два гражданских человека - молодой врач и дедушка маленькой пациентки. По меньшей мере 34 человека, среди которых 9 детей, были травмированы. Всего во время удара в помещении больницы находились более 600 детей.

Разрушениям подверглись помещения больницы. Было уничтожено ценное медицинское оборудование, крайне необходимое для лечения детей.

На месте происшествия правоохранители обнаружили остатки вражеской ракеты с маркировкой, которая свидетельствует, что она была изготовлена на базе российского КБ "Радуга" во втором квартале 2024 года.

 

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности Украины сообщили Кобылашу о заочном подозрении в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

"Кобылаш сейчас является подозреваемым в совершении и других военных преступлений в Украине. В частности, под его руководством осуществлялись обстрелы гражданской энергетической инфраструктуры в 2022-2023 годах. В марте 2024 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Кобылаша как раз за эти военные преступления", - подчеркнул представитель СБУ Наумюк.

 
фото сбу

Справка: 59-летний уроженец Одессы, российский военачальник генерал-лейтенант Сергей Кобылаш на время удара по украинской больнице занимал должность командующего дальней авиации Военно-воздушных сил Воздушно-космических сил России, 24 июля 2024 года был повышен в должности и назначен командующим Военно-воздушных сил РФ.

Поскольку злоумышленник находится на территории России, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против нашего государства, отмечают в СБУ.

Предыстория:

ракетный ударКиеввойнаРосcия
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