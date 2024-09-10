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Оккупанты с дрона сбросили взрывчатку на автомобиль в пригороде Херсона: пострадал мужчина

"Украинская правда"Вторник, 10 сентября 2024, 15:06
Оккупанты с дрона сбросили взрывчатку на автомобиль в пригороде Херсона: пострадал мужчина
Иллюстративное фото: Полиция Херсонской области

В результате сброса российскими войсками взрывчатки на крышу автомобиля в пригороде Херсона ранения получил 55-летний мужчина.

Источник: глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, Херсонская областная военная администрация

Детали: В Херсонской ОВА сообщили, что в результате сброса взрывчатки с БПЛА 55-летний мужчина, который находился в машине, получил взрывную травму и осколочное ранение плеча.

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Мужчину госпитализировали в одну из херсонских больниц.

Мрочко отметил, что атака произошла около 11 часов в Киндийке, которая входит в состав Антоновского сельского совета, в пригороде Херсона.

Предыстория: 10 сентября, российские войска сбросили с дрона взрывчатку на остановку общественного транспорта в Херсоне, когда там находился 65-летний мужчина. Он получил минно-взрывную травму и многочисленные осколочные ранения обеих ног. 

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8 сентября в Днепровском районе Херсона шесть человек пострадали в результате атаки российского беспилотника. Четверо из них в этот момент находились в маршрутке, еще двое – на улице.

Херсон
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