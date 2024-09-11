Генерали і дипломати закликали Блінкена і Леммі дозволити Україні бити вглиб Росії зброєю партнерів

ДЕРЖАВНИЙ СЕКРЕТАР США ЕНТОНІ БЛІНКЕН ТА МІНІСТР ЗАКОРДОННИХ СПРАВ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ДЕВІД ЛЕММІ 11 ВЕРЕСНЯ ВІДВІДАЮТЬ КИЇВ. ФОТО З САЙТУ ДЕРЖДЕПАРТАМЕНТУ США

Генерали, дипломати та лідери громадянського суспільства підписали відкритий лист до держсекретаря США Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі з закликом дозволити Україні бити углиб Росії далекобійною зброєю від партнерів.

Джерело: лист, який передали УП підписанти

Дослівно з листа: "Дізнавшись про вашу майбутню поїздку до Києва, ми, експерти з національної безпеки та колишні урядовці зі США і Великої Британії, звертаємося до вас із закликом зняти обмеження на використання Україною зброї, наданої Заходом, для нанесення ударів вглиб Росії".

Реклама:

Деталі: Підписанти акцентують, що США і Британія прийняли "гідне захоплення" рішення оснастити Україну ракетами ATACMS і Storm Shadow.

"Але вони зробили цю допомогу менш ефективною, ввівши обмеження для Києва на її використання. Ми повинні діяти негайно… Ця зима буде найгіршою, оскільки українці намагаються утримати свою країну в робочому стані, незважаючи на посилення бомбардувань з боку Москви, яка ставить за мету зруйнувати українську енергосистему і заморозити людей у їхніх домівках", – йдеться у листі.

Підписанти підкреслили, що більш ніж 900 днів війни показали, що неодноразові погрози президента Росії Володимира Путіна є нічим іншим, як спробою утримати партнерів України від належного озброєння ЗСУ.

ВІДЕО ДНЯ

"Послаблення обмежень щодо використання західної зброї не змусить Москву піти на ескалацію. Ми знаємо це, тому що Україна вже завдає ударів по території, яку Росія вважає своєю – в тому числі по Криму і Курській області – цією зброєю, а реакція Москви залишається незмінною", – йдеться в листі.

Автори документа нагадали, що Іран поглибив свою підтримку російського вторгнення, надавши балістичні ракети малої дальності, які Росія використає проти українського цивільного населення.

Вони підкреслюють, що Україна повинна мати можливість використовувати зброю, надану Заходом, для знищення об'єктів, де розміщені ці ракети, разом з більш ніж 200 іншими російськими військовими та парамілітарними об'єктами, визначеними Інститутом вивчення війни як такі, що перебувають у зоні досяжності українських ATACMS.

"Набагато ефективніше знищити стрільця, ніж стрілу. Ми закликаємо вас прислухатися до ваших партнерів у Києві цього тижня і дозволити Україні завдати удару по всіх легітимні цілі в Росії зброєю, яку надали США і Великобританія. Дозвольте Україні захистити себе", – підсумували підписанти листа.

Читайте також: Право на удари вглиб Росії: як змінюється думка Заходу щодо червоних ліній Кремля

Передісторія: