Генералы и дипломаты призвали Блинкена и Лемми разрешить Украине бить вглубь России оружием партнеров

Генералы, дипломаты и лидеры гражданского общества подписали открытое письмо к госсекретарю США Энтони Блинкену и министру иностранных дел Великобритании Дэвиду Лемми с призывом разрешить Украине бить вглубь России дальнобойным оружием от партнеров.

Источник: письмо, которое передали УП подписанты

Дословно из письма: "Узнав о вашей предстоящей поездке в Киев, мы, эксперты по национальной безопасности и бывшие чиновники из США и Великобритании, обращаемся к вам с призывом снять ограничения на использование Украиной оружия, предоставленного Западом, для нанесения ударов вглубь России".

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Детали: Подписанты акцентируют, что США и Великобритания приняли "достойное восхищения" решение оснастить Украину ракетами ATACMS и Storm Shadow.

"Но они сделали эту помощь менее эффективной, введя ограничения для Киева на ее использование. Мы должны действовать немедленно... Эта зима будет худшей, поскольку украинцы пытаются удержать свою страну в рабочем состоянии, несмотря на усиление бомбардировок со стороны Москвы, которая ставит целью разрушить украинскую энергосистему и заморозить людей в их домах", – говорится в письме.

Подписанты подчеркнули, что более 900 дней войны показали, что неоднократные угрозы президента России Владимира Путина являются ничем иным, как попыткой удержать партнеров Украины от надлежащего вооружения ВСУ.

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"Ослабление ограничений по использованию западного оружия не заставит Москву пойти на эскалацию. Мы знаем это, потому что Украина уже наносит удары по территории, которую Россия считает своей – в том числе по Крыму и Курской области – этим оружием, а реакция Москвы остается неизменной", – говорится в письме.

Авторы документа напомнили, что Иран углубил свою поддержку российского вторжения, предоставив баллистические ракеты малой дальности, которые Россия использует против украинского гражданского населения.

Они подчеркивают, что Украина должна иметь возможность использовать оружие, предоставленное Западом, для уничтожения объектов, где размещены эти ракеты, вместе с более чем 200 другими российскими военными и парамилитарными объектами, определенными Институтом изучения войны как находящиеся в зоне досягаемости украинских ATACMS.

"Гораздо эффективнее уничтожить стрелка, чем стрелу. Мы призываем вас прислушаться к вашим партнерам в Киеве на этой неделе и разрешить Украине нанести удар по всем легитимным целям в России оружием, которое предоставили США и Великобритания. Разрешите Украине защитить себя", – подытожили подписанты письма.

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