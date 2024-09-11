На Харьковщине готовятся расширить зону принудительной эвакуации на 29 населенных пунктов

Совет обороны Харьковской области готовится рассмотреть решение о расширении зоны принудительной эвакуации семей с детьми из трех громад Купянского района.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в эфире телемарафона новостей

Прямая речь: "Планируем на ближайшем заседании Совета обороны области рассмотреть решение расширить зону принудительной эвакуации семей с детьми из 29 населенных пунктов трех громад Купянского района. Под эвакуацию подпадает около 270 детей с их родителями".

Реклама:

Детали: Синегубов также рассказал, что российские войска не оставляют попыток продвинуться вглубь Харьковщины. Ситуация тяжелая, но стабильная и контролируемая, сказал он.

Предыстория: