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На Харьковщине готовятся расширить зону принудительной эвакуации на 29 населенных пунктов

Александр ШумилинСреда, 11 сентября 2024, 15:55
На Харьковщине готовятся расширить зону принудительной эвакуации на 29 населенных пунктов
Фото иллюстративное: сотрудник ГСЧС помогает жителям с эвакуацией. Фото ГСЧС

Совет обороны Харьковской области готовится рассмотреть решение о расширении зоны принудительной эвакуации семей с детьми из трех громад Купянского района.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в эфире телемарафона новостей

Прямая речь: "Планируем на ближайшем заседании Совета обороны области рассмотреть решение расширить зону принудительной эвакуации семей с детьми из 29 населенных пунктов трех громад Купянского района. Под эвакуацию подпадает около 270 детей с их родителями".

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Детали: Синегубов также рассказал, что российские войска не оставляют попыток продвинуться вглубь Харьковщины. Ситуация тяжелая, но стабильная и контролируемая, сказал он.

Предыстория:

  • 15 мая 2024 года глава Харькова Игорь Терехов заявил, что эвакуация населения или отдельных групп жителей из Харькова не планируется, наоборот в город приезжают люди из тех населенных пунктов области, где продолжаются активные боевые действия.
  • 28 июня Совет обороны Харьковской области принял решение о принудительной эвакуации семей с детьми из опасных для проживания населенных пунктов Изюмского, Богодуховского, Купянского, Чугуевского районов области.

Харьковская областьэвакуация
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