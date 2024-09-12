Боррель засудив удар Росії по конвою Червоного Хреста на Донеччині
Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель відреагував на російський удар по ваговозу Міжнародного комітету Червоного Хреста в Донецькій області.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на коментар Боррель у X (Twitter)
Деталі: Топдипломат ЄС заявив, що "найбільш рішучим чином засуджує" російський обстріл вантажівки МКЧХ, яка перевозила гуманітарну допомогу в Донецькій області.
"Гуманітарні працівники за жодних обставин не можуть бути мішенню. Росія буде притягнута до відповідальності за всі порушення міжнародного гуманітарного права", – додав він.
I condemn in the strongest terms the Russian shelling of an @ICRC truck carrying humanitarian aid in Donetsk region, killing 3 ICRC staffers & injuring others.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 12, 2024
Under no circumstances can Humanitarian workers be a target.
Russia will be held accountable for all its IHL violations.
Як повідомлялось, уранці 12 вересня Росія обстріляла з артилерії село Віролюбівка Костянтинівської громади Донецької області.
У результаті загинули троє співробітників Міжнародного Комітету Червоного Хреста, ще двоє людей отримали поранення.
Президент МКЧХ Мір’яна Сполярич категорично засудила атаку й розповіла, що члени організації мали роздавати дрова і паливні брикети вразливим домогосподарствам у Віролюбівці.