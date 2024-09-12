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Боррель засудив удар Росії по конвою Червоного Хреста на Донеччині

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 12 вересня 2024, 22:30
Боррель засудив удар Росії по конвою Червоного Хреста на Донеччині
Жозеп Боррель. Фото: Getty Images

Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель відреагував на російський удар по ваговозу Міжнародного комітету Червоного Хреста в Донецькій області.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на коментар Боррель у X (Twitter)

Деталі: Топдипломат ЄС заявив, що "найбільш рішучим чином засуджує" російський обстріл вантажівки МКЧХ, яка перевозила гуманітарну допомогу в Донецькій області.

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"Гуманітарні працівники за жодних обставин не можуть бути мішенню. Росія буде притягнута до відповідальності за всі порушення міжнародного гуманітарного права", – додав він.

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Як повідомлялось, уранці 12 вересня Росія обстріляла з артилерії село Віролюбівка Костянтинівської громади Донецької області.

У результаті загинули троє співробітників Міжнародного Комітету Червоного Хреста, ще двоє людей отримали поранення.

Президент МКЧХ Мір’яна Сполярич категорично засудила атаку й розповіла, що члени організації мали роздавати дрова і паливні брикети вразливим домогосподарствам у Віролюбівці.

РосіяДонецька областьвійна
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