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Боррель осудил удар России по конвою Красного Креста в Донецкой области

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 12 сентября 2024, 22:30
Боррель осудил удар России по конвою Красного Креста в Донецкой области
Жозеп Боррель. Фото: Getty Images

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель отреагировал на российский удар по фургону Международного комитета Красного Креста в Донецкой области.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на комментарий Борреля в X (Twitter)

Детали: Топ-дипломат ЕС заявил, что "самым решительным образом осуждает" российский обстрел грузовика МККК, который перевозил гуманитарную помощь в Донецкой области.

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"Гуманитарные работники ни при каких обстоятельствах не могут быть мишенью. Россия будет привлечена к ответственности за все нарушения международного гуманитарного права", – добавил он.

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Как сообщалось, утром 12 сентября Россия обстреляла из артиллерии село Веролюбовка Константиновской общины Донецкой области.

В результате погибли трое сотрудников Международного Комитета Красного Креста, еще два человека получили ранения.

Президент МККК Мирьяна Сполярич категорически осудила атаку и рассказала, что члены организации должны были раздавать дрова и топливные брикеты уязвимым домохозяйствам в Веролюбовке.

РосcияДонецкая областьвойна
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