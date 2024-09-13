Червоний Хрест у Дніпрі призупинить роботу після удару по своїй місії

Міжнародний комітет Червоного хреста призупинить роботу дніпровського офісу після атаки на його персонал.

Джерело: спікер делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Олександр Власенко в ефірі "Радіо Свобода"

Деталі: За його словами Власенка, делегація планує переглянути свої правила безпеки.

Реклама:

Пряма мова: "У нас є офіси у Харкові, Дніпрі та Одесі, а також головний офіс у Києві та офіс у Львові, ну і на протилежному боці у Донецьку та Луганську. Ось поки що наш дніпровський офіс припинив роботу на якийсь час".

Деталі: Власенко зазначив, що МКЧХ проведе власне розслідування ситуації, щоб зрозуміти, чи "не було допущено ніяких помилок із нашого боку". Водночас спікер висловив сподівання, що найближчим часом офіс повернеться до роботи.

Він уточнив, що удар по місії МКЧХ стався до того, як її співробітники почали роздавати гуманітарну допомогу, інакше "жертв могло бути набагато більше".

РЕКЛАМА:

Коментуючи те, що керівництво МКЧХ так і не назвало відповідальних за атаку, Власенко заявив, що організація "точно не знає", хто в ній винен

Пряма мова: "В українській делегації раніше гинули співробітники – в жовтні 2014 року загинув наш співробітник у Донецьку. Але на моїй пам’яті гинули і наші співробітники в Секторі Гази, Ефіопії, Ємені. Ми ніколи не намагаємося нікого звинуватити, назвати. Для нас це дійсно трагедія. Щоразу, коли ми втрачаємо наших співробітників, це велика трагедія. Тому для нас не стільки важливо назвати якихось винних, скільки важливо зробити так, щоб це не повторилося в майбутньому".

Що передувало: 12 вересня внаслідок ранкового артилерійського обстрілу Віролюбівки Костянтинівської громади Донецької області загинули троє співробітників МКЧХ, ще двоє отримали поранення. Було знищено вантажівку з гуманітарною допомогою та легковий автомобіль.

В МКЧХ розповіли, що їхня група готувалася до роздачі дров і паливних брикетів на північ від міста Донецька і у цей час автомобілі, якими вони користувалися, потрапили під обстріл. Організація у своєму повідомленні не вказує, хто здійснював обстріл.

Український омбудсман Дмитро Лубінець, коментуючи ситуацію, зауважив, що загиблі та поранені були штатними працівниками МКЧХ, які перебували у вантажівці під час обстрілу. Він закликав МКЧХ публічно засудити дії Росії, які є порушенням норм Женевських конвенцій, та висловив обурення відсутністю реакції від міжнародних організацій.

Президент Володимир Зеленський висловив жаль, що Міжнародний Комітет Червоного Хреста у своїй реакції побоявся назвати Росію винною в ударі по машинах гуманітарної місії на Донеччині, внаслідок якого загинули троє працівників ЧХ.