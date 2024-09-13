Красный Крест в Днепре приостановит работу после удара по своей миссии

Международный комитет Красного креста приостановит работу днепровского офиса после атаки на его персонал.

Источник: спикер делегации Международного комитета Красного Креста в Украине Александр Власенко в эфире "Радио Свобода"

Детали: По его словам Власенко, делегация планирует пересмотреть свои правила безопасности.

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Прямая речь: "У нас есть офисы в Харькове, Днепре и Одессе, а также главный офис в Киеве и офис во Львове, ну и на противоположной стороне в Донецке и Луганске. Вот пока наш днепровский офис прекратил работу на время".

Детали: Власенко отметил, что МККК проведет собственное расследование ситуации, чтобы понять, "не было ли допущено никаких ошибок с нашей стороны". В то же время спикер выразил надежду, что в ближайшее время офис вернется к работе.

Он уточнил, что удар по миссии МККК произошел до того, как ее сотрудники начали раздавать гуманитарную помощь, иначе "жертв могло быть гораздо больше".

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Комментируя то, что руководство МККК так и не назвало ответственных за атаку, Власенко заявил, что организация "точно не знает", кто в ней виноват

Прямая речь: "В украинской делегации ранее гибли сотрудники - в октябре 2014 года погиб наш сотрудник в Донецке. Но на моей памяти погибали и наши сотрудники в Секторе Газа, Эфиопии, Йемене. Мы никогда не пытаемся никого обвинить, назвать. Для нас это действительно трагедия. Каждый раз, когда мы теряем наших сотрудников, это большая трагедия. Поэтому для нас не столько важно назвать каких-то виновных, сколько важно сделать так, чтобы это не повторилось в будущем".

Что предшествовало: 12 сентября в результате утреннего артиллерийского обстрела Веролюбовки Константиновской общины Донецкой области погибли трое сотрудников МККК, еще двое получили ранения. Были уничтожены грузовик с гуманитарной помощью и легковой автомобиль.

В МККК рассказали, что их группа готовилась к раздаче дров и топливных брикетов к северу от города Донецка и в это время автомобили, которыми они пользовались, попали под обстрел. Организация в своем сообщении не указывает, кто осуществлял обстрел.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, комментируя ситуацию, отметил, что погибшие и раненые были штатными работниками МККК, которые находились в грузовике во время обстрела. Он призвал МККК публично осудить действия России, которые нарушают нормы Женевских конвенций, и выразил возмущение отсутствием реакции от международных организаций.

Президент Владимир Зеленский выразил сожаление, что Международный Комитет Красного Креста в своей реакции побоялся назвать Россию виновной в ударе по машинам гуманитарной миссии в Донецкой области, в результате которого погибли трое работников КК.