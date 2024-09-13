Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Український експорт: вікно відкривається?

Красный Крест в Днепре приостановит работу после удара по своей миссии

Татьяна ОлейникПятница, 13 сентября 2024, 20:35
Красный Крест в Днепре приостановит работу после удара по своей миссии
фото LightRocket via Getty Images

Международный комитет Красного креста приостановит работу днепровского офиса после атаки на его персонал.

Источник: спикер делегации Международного комитета Красного Креста в Украине Александр Власенко в эфире "Радио Свобода"

Детали: По его словам Власенко, делегация планирует пересмотреть свои правила безопасности.

Реклама:

Прямая речь: "У нас есть офисы в Харькове, Днепре и Одессе, а также главный офис в Киеве и офис во Львове, ну и на противоположной стороне в Донецке и Луганске. Вот пока наш днепровский офис прекратил работу на время".

Детали: Власенко отметил, что МККК проведет собственное расследование ситуации, чтобы понять, "не было ли допущено никаких ошибок с нашей стороны". В то же время спикер выразил надежду, что в ближайшее время офис вернется к работе.

Он уточнил, что удар по миссии МККК произошел до того, как ее сотрудники начали раздавать гуманитарную помощь, иначе "жертв могло быть гораздо больше".

РЕКЛАМА:

Комментируя то, что руководство МККК так и не назвало ответственных за атаку, Власенко заявил, что организация "точно не знает", кто в ней виноват

Прямая речь: "В украинской делегации ранее гибли сотрудники - в октябре 2014 года погиб наш сотрудник в Донецке. Но на моей памяти погибали и наши сотрудники в Секторе Газа, Эфиопии, Йемене. Мы никогда не пытаемся никого обвинить, назвать. Для нас это действительно трагедия. Каждый раз, когда мы теряем наших сотрудников, это большая трагедия. Поэтому для нас не столько важно назвать каких-то виновных, сколько важно сделать так, чтобы это не повторилось в будущем".

Что предшествовало: 12 сентября в результате утреннего артиллерийского обстрела Веролюбовки Константиновской общины Донецкой области погибли трое сотрудников МККК, еще двое получили ранения. Были уничтожены грузовик с гуманитарной помощью и легковой автомобиль.

В МККК рассказали, что их группа готовилась к раздаче дров и топливных брикетов к северу от города Донецка и в это время автомобили, которыми они пользовались, попали под обстрел. Организация в своем сообщении не указывает, кто осуществлял обстрел.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, комментируя ситуацию, отметил, что погибшие и раненые были штатными работниками МККК, которые находились в грузовике во время обстрела. Он призвал МККК публично осудить действия России, которые нарушают нормы Женевских конвенций, и выразил возмущение отсутствием реакции от международных организаций.

Президент Владимир Зеленский выразил сожаление, что Международный Комитет Красного Креста в своей реакции побоялся назвать Россию виновной в ударе по машинам гуманитарной миссии в Донецкой области, в результате которого погибли трое работников КК.

ДнепрКрасный Крест
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Запорожье количество пострадавших в результате воскресного обстрела возросло до 22

фотоЗаместительницу прокурора Запорожской области поймали на взятке – НАБУ

"Слідство.Інфо": Новый министр агрополитики живет в квартире тещи стоимостью 18 миллионов

Telegram будет "сливать" личные данные тех, кто занимается нелегальной деятельностью

Закон о запрете деятельности связанных с РПЦ религиозных организаций вступил в силу

Британская разведка подтвердила, что россияне замедлились на Покровском направлении

Все новости...
Днепр
Удар россиян по Днепру: количество раненых возросло до 6
В результате ракетного удара по Днепру есть погибший и раненые
В Харькове и Днепре были слышны взрывы
Последние новости
21:16
Шольц против дальних ударов по РФ: Несовместимо с моей личной позицией
21:14
Президент Ирана заявил, что "стремится к переговорам с Западом" по поводу войны в Украине
20:48
Метро на Виноградарь будет стоить на 8 млрд дороже, чем планировалось - Госаудитслужба
20:45
Военный с собакой спал в тамбуре поезда: пассажирка говорит, его не пустили в вагон, УЗ опровергает
20:44
фотоВ Запорожье количество пострадавших в результате воскресного обстрела возросло до 22
20:40
Блинкен рассказал, сколько миллиардов собрали партнеры на восстановление энергетики Украины
20:24
фотоЗаместительницу прокурора Запорожской области поймали на взятке – НАБУ
20:23
Футбол"Шахтер" разгромил "Оболонь" в 7 туре УПЛ
20:08
Боррель выступит в Европарламенте по поводу отката демократии в Грузии
19:56
Дания даст Украине €16 миллионов на восстановление энергетики
Все новости...
Реклама:
Реклама: