У Білому домі відреагували на погрози Путіна: небезпечна риторика, але нічого нового

Погрози російського лідера Путіна стосовно того, що дозвіл Україні завдавати ударів західними ракетами по РФ начебто означатиме пряму участь країн НАТО і європейських країн у війні в Україні – дуже небезпечна риторика, але в цьому немає нічого нового.

Джерело: речниця Білого дому Карін Жан Пʼєр під час брифінгу 13 вересня, "Голос Америки"

Пряма мова: "Його коментарі (Путіна – ред.) це безперечно дуже небезпечна риторика. Але вона не нова для Росії. Насправді це було головним повідомленням російської пропаганди в їхній війні. Це їхня агресія. Це те, що вони зробили".

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Деталі: Вона повторила повідомлення про те, що війна в Україні може завершитись в момент, коли Росія виведе свої війська з України.

Водночас у Білому домі заявили, що політика США стосовно ударів вглиб Росії американською зброєю станом на зараз залишається незмінною і сьогодні не очікується жодних великих оголошень стосовно цієї теми після зустрічі президента США Джо Байдена із прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером.

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