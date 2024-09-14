У Білому домі відреагували на погрози Путіна: небезпечна риторика, але нічого нового
Погрози російського лідера Путіна стосовно того, що дозвіл Україні завдавати ударів західними ракетами по РФ начебто означатиме пряму участь країн НАТО і європейських країн у війні в Україні – дуже небезпечна риторика, але в цьому немає нічого нового.
Джерело: речниця Білого дому Карін Жан Пʼєр під час брифінгу 13 вересня, "Голос Америки"
Пряма мова: "Його коментарі (Путіна – ред.) це безперечно дуже небезпечна риторика. Але вона не нова для Росії. Насправді це було головним повідомленням російської пропаганди в їхній війні. Це їхня агресія. Це те, що вони зробили".
Деталі: Вона повторила повідомлення про те, що війна в Україні може завершитись в момент, коли Росія виведе свої війська з України.
Водночас у Білому домі заявили, що політика США стосовно ударів вглиб Росії американською зброєю станом на зараз залишається незмінною і сьогодні не очікується жодних великих оголошень стосовно цієї теми після зустрічі президента США Джо Байдена із прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером.
Нагадаємо:
- Правитель Росії Володимир Путін заявив у четвер, що нанесення ударів ЗСУ по Росії далекобійною зброєю буде означати пряму участь західних країн у війні, оскільки Україна начебто самотужки не може знаходити цілі без західної розвідки.
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Глава уряду Британії Кір Стармер у відповідь на залякування Путіна заявив, що це глава РФ розпочав війну в Україні і він може закінчити її в будь-який момент.
У ЄС заявили, що погрози Путіна не змінять позиції Євросоюзу стосовно підтримки України.
- Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі повідомив, що Сполучені Штати у п'ятницю не робитимуть оголошень про зміну політики щодо надання Україні дозволу на використання ракет дальнього радіуса дії.