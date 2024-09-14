В Белом доме отреагировали на угрозы Путина: опасная риторика, но ничего нового
Угрозы российского лидера Путина относительно того, что разрешение Украине наносить удары западными ракетами по РФ якобы будет означать прямое участие стран НАТО и европейских стран в войне в Украине - очень опасная риторика, но в этом нет ничего нового.
Источник: пресс-секретарь Белого дома Карин Жан Пьер во время брифинга 13 сентября, "Голос Америки"
Прямая речь: "Его комментарии (Путина - ред.) это бесспорно очень опасная риторика. Но она не нова для России. На самом деле это было главным сообщением российской пропаганды в их войне. Это их агрессия. Это то, что они сделали".
Детали: Она повторила сообщение о том, что война в Украине может завершиться в момент, когда Россия выведет свои войска из Украины.
В то же время в Белом доме заявили, что политика США относительно ударов вглубь России американским оружием по состоянию на сейчас остается неизменной и сегодня не ожидается никаких больших объявлений по этой теме после встречи президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Напомним:
- Правитель России Владимир Путин заявил в четверг, что нанесение ударов ВСУ по России дальнобойным оружием будет означать прямое участие западных стран в войне, поскольку Украина якобы самостоятельно не может находить цели без западной разведки.
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Глава правительства Британии Кир Стармер в ответ на запугивания Путина заявил, что это глава РФ начал войну в Украине и он может закончить ее в любой момент.
В ЕС заявили, что угрозы Путина не изменят позиции Евросоюза по поддержке Украины.
- Представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты в пятницу не будут делать объявлений об изменении политики относительно предоставления Украине разрешения на использование ракет дальнего радиуса действия.