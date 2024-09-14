В Белом доме отреагировали на угрозы Путина: опасная риторика, но ничего нового

Угрозы российского лидера Путина относительно того, что разрешение Украине наносить удары западными ракетами по РФ якобы будет означать прямое участие стран НАТО и европейских стран в войне в Украине - очень опасная риторика, но в этом нет ничего нового.

Источник: пресс-секретарь Белого дома Карин Жан Пьер во время брифинга 13 сентября, "Голос Америки"

Прямая речь: "Его комментарии (Путина - ред.) это бесспорно очень опасная риторика. Но она не нова для России. На самом деле это было главным сообщением российской пропаганды в их войне. Это их агрессия. Это то, что они сделали".

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Детали: Она повторила сообщение о том, что война в Украине может завершиться в момент, когда Россия выведет свои войска из Украины.

В то же время в Белом доме заявили, что политика США относительно ударов вглубь России американским оружием по состоянию на сейчас остается неизменной и сегодня не ожидается никаких больших объявлений по этой теме после встречи президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Напомним:

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