Підсумки розмови Байдена зі Стармером: непохитна підтримка України

В ніч на 14 вересня президент США Джозеф Байден зустрівся в Білому домі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Лідери "підтвердили свою непохитну підтримку України, яка продовжує захищатися від російської агресії".

Джерело: Білий дім

Дослівно: "Вони висловили глибоке занепокоєння у зв'язку з наданням Іраном та Північною Кореєю летальної зброї Росії та підтримкою Китайською Народною Республікою російської оборонно-промислової бази".

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Деталі: Окрім цього, Байден і Стармер підтвердили свою непохитну відданість безпеці Ізраїлю та заявили про нагальну необхідність укладення угоди про припинення вогню, яка дозволить звільнити заручників і посилити допомогу в Газі.

Обидва лідери наголосили на необхідності Ізраїлю робити більше для захисту цивільного населення і вирішення жахливої гуманітарної ситуації в Газі.

Вони також засудили напади підтримуваних Іраном хуситів на комерційне судноплавство в Червоному морі.

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