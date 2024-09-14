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Підсумки розмови Байдена зі Стармером: непохитна підтримка України

Олена ІвашківСубота, 14 вересня 2024, 02:15
Підсумки розмови Байдена зі Стармером: непохитна підтримка України
Зустріч Джо Байдена та Кейра Стармера, фото: Getty Images

В ніч на 14 вересня президент США Джозеф Байден зустрівся в Білому домі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Лідери "підтвердили свою непохитну підтримку України, яка продовжує захищатися від російської агресії". 

Джерело: Білий дім 

Дослівно: "Вони висловили глибоке занепокоєння у зв'язку з наданням Іраном та Північною Кореєю летальної зброї Росії та підтримкою Китайською Народною Республікою російської оборонно-промислової бази". 

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Деталі: Окрім цього, Байден і Стармер підтвердили свою непохитну відданість безпеці Ізраїлю та заявили про нагальну необхідність укладення угоди про припинення вогню, яка дозволить звільнити заручників і посилити допомогу в Газі.

Обидва лідери наголосили на необхідності Ізраїлю робити більше для захисту цивільного населення і вирішення жахливої гуманітарної ситуації в Газі. 

Вони також засудили напади підтримуваних Іраном хуситів на комерційне судноплавство в Червоному морі.

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