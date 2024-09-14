Підсумки розмови Байдена зі Стармером: непохитна підтримка України
В ніч на 14 вересня президент США Джозеф Байден зустрівся в Білому домі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Лідери "підтвердили свою непохитну підтримку України, яка продовжує захищатися від російської агресії".
Джерело: Білий дім
Дослівно: "Вони висловили глибоке занепокоєння у зв'язку з наданням Іраном та Північною Кореєю летальної зброї Росії та підтримкою Китайською Народною Республікою російської оборонно-промислової бази".
Деталі: Окрім цього, Байден і Стармер підтвердили свою непохитну відданість безпеці Ізраїлю та заявили про нагальну необхідність укладення угоди про припинення вогню, яка дозволить звільнити заручників і посилити допомогу в Газі.
Обидва лідери наголосили на необхідності Ізраїлю робити більше для захисту цивільного населення і вирішення жахливої гуманітарної ситуації в Газі.
Вони також засудили напади підтримуваних Іраном хуситів на комерційне судноплавство в Червоному морі.
Нагадаємо:
- Правитель Росії Володимир Путін заявив у четвер, що нанесення ударів ЗСУ по Росії далекобійною зброєю буде означати пряму участь західних країн у війні, оскільки Україна начебто самотужки не може знаходити цілі без західної розвідки.
- Глава уряду Британії Кір Стармер у відповідь на залякування Путіна заявив, що це глава РФ розпочав війну в Україні і він може закінчити її в будь-який момент.
У ЄС заявили, що погрози Путіна не змінять позиції Євросоюзу стосовно підтримки України.
- Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі повідомив, що Сполучені Штати у п'ятницю не робитимуть оголошень про зміну політики щодо надання Україні дозволу на використання ракет дальнього радіуса дії.