Итоги разговора Байдена со Стармером: непоколебимая поддержка Украины
В ночь на 14 сентября президент США Джозеф Байден встретился в Белом доме с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Лидеры "подтвердили свою непоколебимую поддержку Украины, которая продолжает защищаться от российской агрессии".
Источник: Белый дом
Дословно: "Они выразили глубокую обеспокоенность в связи с предоставлением Ираном и Северной Кореей летального оружия России и поддержкой Китайской Народной Республикой российской оборонно-промышленной базы".
Детали: Кроме этого, Байден и Стармер подтвердили свою непоколебимую приверженность безопасности Израиля и заявили о настоятельной необходимости заключения соглашения о прекращении огня, которое позволит освободить заложников и усилить помощь в Газе.
Оба лидера подчеркнули необходимость Израиля делать больше для защиты гражданского населения и решения ужасной гуманитарной ситуации в Газе.
Они также осудили нападения поддерживаемых Ираном хуситов на коммерческое судоходство в Красном море.
Напомним:
- Правитель России Владимир Путин заявил в четверг, что нанесение ударов ВСУ по России дальнобойным оружием будет означать прямое участие западных стран в войне, поскольку Украина якобы самостоятельно не может находить цели без западной разведки.
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Глава правительства Британии Кир Стармер в ответ на запугивания Путина заявил, что это глава РФ начал войну в Украине и он может закончить ее в любой момент.
В ЕС заявили, что угрозы Путина не изменят позиции Евросоюза по поддержке Украины.
- Представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты в пятницу не будут делать объявлений об изменении политики относительно предоставления Украине разрешения на использование ракет дальнего радиуса действия.