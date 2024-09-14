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Итоги разговора Байдена со Стармером: непоколебимая поддержка Украины

Алена ИвашкивСуббота, 14 сентября 2024, 02:15
Итоги разговора Байдена со Стармером: непоколебимая поддержка Украины
Встреча Джо Байдена и Кейра Стармера, фото: Getty Images

В ночь на 14 сентября президент США Джозеф Байден встретился в Белом доме с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Лидеры "подтвердили свою непоколебимую поддержку Украины, которая продолжает защищаться от российской агрессии". 

Источник: Белый дом 

Дословно: "Они выразили глубокую обеспокоенность в связи с предоставлением Ираном и Северной Кореей летального оружия России и поддержкой Китайской Народной Республикой российской оборонно-промышленной базы". 

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Детали: Кроме этого, Байден и Стармер подтвердили свою непоколебимую приверженность безопасности Израиля и заявили о настоятельной необходимости заключения соглашения о прекращении огня, которое позволит освободить заложников и усилить помощь в Газе.

Оба лидера подчеркнули необходимость Израиля делать больше для защиты гражданского населения и решения ужасной гуманитарной ситуации в Газе. 

Они также осудили нападения поддерживаемых Ираном хуситов на коммерческое судоходство в Красном море.

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Напомним:

СШАБайден
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