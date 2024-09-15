У Харкові з-під завалів дістали тіло загиблої, пожежу загасили

З-під завалів багатоповерхового будинку в Харкові, який постраждав від російського удару в неділю, витягли тіло жінки похилого віку, водночас кількість постраждалих зросла до 43.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, Харківська обласна прокуратура

Пряма мова Терехова: "З-під завалів у будинку, по якому сьогодні ворог вдарив КАБом, рятувальники витягли тіло жінки похилого віку. Тож маємо одну загиблу людину та 42 поранених.

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Пожежу загасили. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери".

Деталі: Харківська обласна прокуратура уточнила, що тіло загиблої рятувальники деблокували на 9-му поверсі будинку.

Дослівно прокуратура: "Ідентифікація наразі неможлива: тіло майже повністю згоріло. Буде призначена ДНК-експертиза.

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Ймовірно, це 94-річна жінка, яка вважалась безвісти зниклою після влучання російської авіабомби у будинок".

Оновлено: Згодом у ДСНС повідомили, що о 22:00 пожежу у 12-поверхівці ліквідовано.

"Аварійно-рятувальні роботи тимчасово призупинено. За попередньою інформацією, людей під завалами немає", - йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, станом на 21:30 1 людина загинула, ще 43 постраждали, з них 4 дітей. Пошкоджено 7 багатоквартирних будинків, 20 автомобілів.

Що передувало: У неділю вдень внаслідок російських ударів по Харкову постраждала багатоповерхівка, там виникла пожежа.

Згодом стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 42, серед них четверо дітей.