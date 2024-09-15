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В Харькове из-под завалов извлекли тело погибшей, пожар потушили

Катерина ТищенкоВоскресенье, 15 сентября 2024, 22:26
В Харькове из-под завалов извлекли тело погибшей, пожар потушили
пострадавший дом в Харькове, фото ГСЧС

Из-под завалов многоэтажного дома в Харькове, который пострадал от российского удара в воскресенье, извлекли тело пожилой женщины, при этом количество пострадавших возросло до 43.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, Харьковская областная прокуратура

Прямая речь Терехова: "Из-под завалов в доме, по которому сегодня враг ударил КАБом, спасатели извлекли тело пожилой женщины. Так что есть один погибший человек и 42 раненых.

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Пожар был потушен. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры".

Детали: Харьковская областная прокуратура уточнила, что тело погибшей спасатели деблокировали на 9 этаже дома.

Дословно прокуратура: "Идентификация пока невозможна: тело почти полностью сгорело. Будет назначена ДНК-экспертиза.

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Вероятно, это 94-летняя женщина, которая считалась пропавшей без вести после попадания российской авиабомбы в дом".

Обновлено: Впоследствии в ГСЧС сообщили, что в 22:00 пожар в 12-этажке ликвидирован.

"Аварийно-спасательные работы временно приостановлены. По предварительной информации, людей под завалами нет", - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, по состоянию на 21:30 1 человек погиб, еще 43 пострадали, из них 4 детей. Повреждены 7 многоквартирных домов, 20 автомобилей.

Что предшествовало: В воскресенье днем ​​в результате российских ударов по Харькову пострадала многоэтажка, там возник пожар.

Впоследствии стало известно, что число пострадавших возросло до 42, среди них четверо детей.

Харьковвойна
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