Трамп після ситуації зі стріляниною подякував, що його вберегли

Кандидат у президенти США Дональд Трамп після ситуації зі стріляниною у міжнародному гольфклубі подякував Секретній службі за те, що він залишився у безпеці.

Джерело: політик у власній соцмережі Truth

Пряма мова Трампа: "Я хотів би подякувати всім за вашу турботу і добрі побажання – це був, безумовно, цікавий день! Найголовніше, я хочу подякувати Секретній службі США, шерифу Ріку Бредшоу та його офісу хоробрих і відданих патріотів, а також усім правоохоронним органам за неймовірну роботу, виконану сьогодні в Trump International, щоб забезпечити мені, 45-му президенту Сполучених Штатів і кандидату від Республіканської партії на майбутніх президентських виборах, безпеку".

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Деталі: Трамп підкреслив, що "робота була виконана на високому рівні" і що він дуже пишається тим, що він американець.

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