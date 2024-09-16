Трамп після ситуації зі стріляниною подякував, що його вберегли
Кандидат у президенти США Дональд Трамп після ситуації зі стріляниною у міжнародному гольфклубі подякував Секретній службі за те, що він залишився у безпеці.
Джерело: політик у власній соцмережі Truth
Пряма мова Трампа: "Я хотів би подякувати всім за вашу турботу і добрі побажання – це був, безумовно, цікавий день! Найголовніше, я хочу подякувати Секретній службі США, шерифу Ріку Бредшоу та його офісу хоробрих і відданих патріотів, а також усім правоохоронним органам за неймовірну роботу, виконану сьогодні в Trump International, щоб забезпечити мені, 45-му президенту Сполучених Штатів і кандидату від Республіканської партії на майбутніх президентських виборах, безпеку".
Деталі: Трамп підкреслив, що "робота була виконана на високому рівні" і що він дуже пишається тим, що він американець.
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що 15 вересня неподалік гольф-клубу кандидата в президенти США від республіканців Дональда Трампа Trump West Palm Beach у Флориді сталася стрілянина. ЗМІ писали що, що політик у цей час був у клубі. За словами джерел, стрілянина була не по Трампу, стрільці цілилися один в одного. Кандидат у президенти жодним чином не постраждав.
- Водночас спецслужби, зокрема ФБР, повідомили, що після цієї стрілянини розслідують можливий замах на Трампа.
- Президент США Джо Байден високо оцінив роботу Секретної служби та правоохоронних органів після цього інциденту, заявивши, що відчув "полегшення", почувши, що Трамп не постраждав.
- Видання CNN повідомило, що підозрюваного в імовірній спробі замаху на Трампа Райана Веслі Рута затримали. Видання також зазначило, що він висловлював у соцмережах підтримку Україні після вторгнення Росії.
- Трамп дістав поранення вуха під час замаху на нього на передвиборчому мітингу в Пенсільванії 13 липня.