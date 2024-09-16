Трамп после ситуации со стрельбой поблагодарил, что его уберегли

Кандидат в президенты США Дональд Трамп после ситуации со стрельбой в международном гольфклубе поблагодарил Секретную службу за то, что он остался в безопасности.

Источник: политик в собственной соцсети Truth

Прямая речь Трампа: "Я хотел бы поблагодарить всех за вашу заботу и добрые пожелания – это был, безусловно, интересный день! Самое главное, я хочу поблагодарить Секретную службу США, шерифа Рика Брэдшоу и его офис храбрых и преданных патриотов, а также все правоохранительные органы за невероятную работу, проделанную сегодня в Trump International, чтобы обеспечить мне, 45-му президенту Соединенных Штатов и кандидату от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах, безопасность".

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Детали: Трамп подчеркнул, что "работа была выполнена на высоком уровне" и что он очень гордится тем, что он американец.

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