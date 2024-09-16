Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Український експорт: вікно відкривається?

Трамп после ситуации со стрельбой поблагодарил, что его уберегли

Ирина БалачукПонедельник, 16 сентября 2024, 07:15
Трамп после ситуации со стрельбой поблагодарил, что его уберегли
Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Фото из Facebook

Кандидат в президенты США Дональд Трамп после ситуации со стрельбой в международном гольфклубе поблагодарил Секретную службу за то, что он остался в безопасности.

Источник: политик в собственной соцсети Truth

Прямая речь Трампа: "Я хотел бы поблагодарить всех за вашу заботу и добрые пожелания – это был, безусловно, интересный день! Самое главное, я хочу поблагодарить Секретную службу США, шерифа Рика Брэдшоу и его офис храбрых и преданных патриотов, а также все правоохранительные органы за невероятную работу, проделанную сегодня в Trump International, чтобы обеспечить мне, 45-му президенту Соединенных Штатов и кандидату от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах, безопасность".

Реклама:

Детали: Трамп подчеркнул, что "работа была выполнена на высоком уровне" и что он очень гордится тем, что он американец.

Предыстория:

  • Ранее сообщалось, что 15 сентября неподалеку гольф-клуба кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа Trump West Palm Beach во Флориде произошла стрельба. СМИ писали что, что политик в это время был в клубе. По словам источников, стрельба была не по Трампу, стрелки целились друг в друга. Кандидат в президенты никоим образом не пострадал.
  • В то же время спецслужбы, в частности ФБР, сообщили, что после этой стрельбы расследуют возможное покушение на Трампа.
  • Президент США Джо Байден высоко оценил работу Секретной службы и правоохранительных органов после этого инцидента, заявив, что почувствовал "облегчение", услышав, что Трамп не пострадал.
  • Издание CNN сообщило, что подозреваемого в предполагаемой попытке покушения на Трампа Райана Уэсли Рута задержали. Издание также отметило, что он выражал в соцсетях поддержку Украине после вторжения России.
  • Трамп получил ранение уха во время покушения на него на предвыборном митинге в Пенсильвании 13 июля.

СШАТрамп
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский начал визит в США: Представлю План победы лидерам стран-партнеров

Повторное загрязнение движется по руслу реки Сейм – Минприроды

В МИД Украины предупредили Лукашенко о последствиях его встречи с Пушилиным

С октября 2022 года россияне нанесли более тысячи ударов по украинской энергетике

Трамп отказался от вторых дебатов с Харрис

инфографикаВ Киеве удерживается высокая загрязненность воздуха

Все новости...
США
CNN: Подозреваемый в предполагаемом покушении на Трампа поддерживал Украину
Стрельба возле Трампа: правоохранители задержали мужчину
Последние новости
01:12
видеоТаврические десантники на Кураховском направлении отбили массированный штурм россиян
00:31
NAVI выиграли престижный турнир
00:19
фото, обновленоНочная атака УАБ на Запорожье: пятеро раненых и разрушенные здания
23:45
Трамп заявил, что не будет баллотироваться снова, если проиграет в этом году
23:30
Россияне сбросили 27 УАБ на Курскую область – Генштаб
23:14
В Запорожье раздались взрывы
23:04
Зеленский заявил, что "план" соратника Трампа привел бы к глобальному конфликту
22:37
В Кишиневе сторонники беглого олигарха Шора митинговали против евроинтеграции
22:14
видеоЗеленский начал визит в США: Представлю План победы лидерам стран-партнеров
22:11
В США потерянный кот вернулся домой, самостоятельно преодолев почти 1500 километров
Все новости...
Реклама:
Реклама: