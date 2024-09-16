Уламки "Шахеда" поранили жінку на Київщині – ОВА

Через падіння уламків збитого ворожого безпілотника у Київській області поранено жінку, її шпиталізували.

Джерело: начальник Київської ОВА Руслан Кравченко у Telegram, Нацполіція

Пряма мова: "На жаль, внаслідок падіння уламків збитих цілей поранена жінка. Її госпіталізовано в один із медзакладів області, надається вся необхідна допомога".

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Деталі: За його словами, влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не допущено.

Станом на 8.30 в області зафіксовано пошкодження 5 автомобілів та 5 приватних будинків. В них вибиті двері, вікна, посічені фасади та дахи.

В чотирьох районах виникли загорання трав’яного настилу та лісової підстилки. Всі пожежі ліквідовано.

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