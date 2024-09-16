Обломки "Шахеда" ранили женщину на Киевщине – ОВА

Из-за падения обломков сбитого вражеского беспилотника в Киевской области ранена женщина, ее госпитализировали.

Источник: начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко в Telegram, Нацполиция

Прямая речь: "К сожалению, в результате падения обломков сбитых целей ранена женщина. Она госпитализирована в одно из медучреждений области, оказывается вся необходимая помощь".

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Детали: По его словам, попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не допущено.

По состоянию на 8:30 в области зафиксировано повреждение 5 автомобилей и 5 частных домов. В них выбиты двери, окна, иссеченные фасады и крыши.

В четырех районах возникли возгорание травяного настила и лесной подстилки. Все пожары ликвидированы.

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Напомним: