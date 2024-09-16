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Обломки "Шахеда" ранили женщину на Киевщине – ОВА

Станислав ПогориловПонедельник, 16 сентября 2024, 08:53
Обломки Шахеда ранили женщину на Киевщине – ОВА
Иллюстративное фото Getty Images

Из-за падения обломков сбитого вражеского беспилотника в Киевской области ранена женщина, ее госпитализировали.

Источник: начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко в Telegram, Нацполиция

Прямая речь: "К сожалению, в результате падения обломков сбитых целей ранена женщина. Она госпитализирована в одно из медучреждений области, оказывается вся необходимая помощь".

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Детали: По его словам, попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не допущено.

 

По состоянию на 8:30 в области зафиксировано повреждение 5 автомобилей и 5 частных домов. В них выбиты двери, окна, иссеченные фасады и крыши.

 

В четырех районах возникли возгорание травяного настила и лесной подстилки. Все пожары ликвидированы.

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Напомним:

  • Ночью 16 сентября силы ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева силы ПВО поразили почти два десятка вражеских БПЛА.
  • В общей сложности противник атаковал Украину 56 ударными БпЛА типа Shahed-131/136, ПВО уничтожило 53 из них, еще три – локационно потеряны.

Киевская областьШахеджертвы
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