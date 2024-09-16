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ГБР завершило расследование госизмены Дубинского и К°

Валентина РоманенкоПонедельник, 16 сентября 2024, 11:45
ГБР завершило расследование госизмены Дубинского и К°
ОБЪЯВЛЕНИЕ ПОДОЗРЕНИЯ ДУБИНСКОМУ. ФОТО, ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ УП ИСТОЧНИКОМ

Государственное бюро расследований завершило расследование в отношении народного депутата Украины Александра Дубинского и еще четырех человек, совершивших госизмену в составе преступной организации.

Источник: ГБР, Офис генпрокурора

Дословно ОГП: "Под процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора завершено досудебное расследование в отношении пяти участников преступной организации - действующего и бывшего народных депутатов Украины, экс-прокурора и двух руководителей главного управления генштаба ВС РФ".

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Дословно ГБР: "Сейчас стороне защиты предоставлен доступ для ознакомления с материалами дела, после чего оно будет направлено в суд.

ГБР совместно с СБУ разоблачили эту преступную организацию в ноябре 2023 года".

Детали: Согласно обстоятельствам дела, речь идет об Александре Дубинском (позывной "Буратино"), Андрее Деркаче, его бывшем помощнике Игоре Колесникове (позывной "Ветеран", по материалам СБУ уже осужден и отбывает наказание за государственную измену) и Константине Кулике (позывной "Птичка").

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Расследованием установлено, что в 2016 году главное управление Генштаба ВС РФ создало преступную организацию, в которую вошли двое народных депутатов Украины, бывший работник Генпрокуратуры и другие лица. Организация занималась расшатыванием общественно-политической ситуации в Украине и дискредитацией украинского государства на международной арене и действовала в виде агентурной сети до 2022 года.

За такую деятельность участники преступной организации получали деньги от генерального штаба РФ.

Дубинский осуществлял информационно-подрывную деятельность в пользу государства-агрессора. Он распространял российские нарративы, в том числе, о высшем политическом руководстве Украины. Для их распространения он участвовал в публичных мероприятиях.

В ноябре 2019 года нардепы организовали совместную пресс-конференцию, на которой распространяли информацию о якобы международной коррупции должностных лиц США, пытаясь ухудшить отношения между Украиной и ее стратегическим партнером.

Также в июне 2020 года бывший прокурор провел совместную с экс-нардепом (Деркач - ред.) пресс-конференцию, на которой они публично "обосновывали" фейки в пользу Кремля, в том числе о якобы вмешательстве украинских чиновников в президентские выборы в США.

Накануне полномасштабного вторжения РФ Деркач и Кулик сбежали за границу и скрываются от правосудия.

Действующий народный избранник - Дубинский - находится под стражей.

Предыстория:

  • 13 ноября 2023 года нардепу Александру Дубинскому было объявлено подозрение в государственной измене и участии в преступной организации.
  • Согласно данным следствия, по указанию российских спецслужб Дубинский с сообщниками организовали мероприятия по дискредитации имиджа Украины на международной арене для ухудшения дипломатических отношений с США и осложнения вступления Украины в Европейский Союз и НАТО.

ДубинскийгосизменаДеркач АндрейГБР
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