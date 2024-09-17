Росіяни били по енергетиці на Сумщині: тривають відновлювальні роботи
Вівторок, 17 вересня 2024, 08:29
Уночі 17 вересня російські загарбники завдали масованого авіаційного удару по об’єктах енергетичної системи у Сумській області.
Джерело: Сумська ОВА у Telegram
Дослівно ОВА: "Ворожими "Шахедами" були атаковані об’єкти енергетичної системи. Постраждали населені пункти Конотопського, Охтирського та Сумського районів.
Об’єкті критичної інфраструктури – водоканали, лікарні та інші – підключені до систем резервного живлення".
Деталі: Повідомляється, що сили ППО над територією області збили 16 "Шахедів".
Наразі аварійні бригади поводять відновлювальні роботи, підсумували в ОВА.
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Передісторія:
- У ніч проти 17 вересня росіяни завдали масованого удару "Шахедами" по місту Суми.
- Пізніше Повітряні сили повідомили, що ППО України знищила 34 дрони-камікадзе із 51, запущеного ворогом, 12 БпЛА локаційно втрачені, ще 2 повернулись у Росію.