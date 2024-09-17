Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Український експорт: вікно відкривається?

Росіяни били по енергетиці на Сумщині: тривають відновлювальні роботи

Ірина БалачукВівторок, 17 вересня 2024, 08:29
Росіяни били по енергетиці на Сумщині: тривають відновлювальні роботи
Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Уночі 17 вересня російські загарбники завдали масованого авіаційного удару по об’єктах енергетичної системи у Сумській області.  

Джерело: Сумська ОВА у Telegram

Дослівно ОВА: "Ворожими "Шахедами" були атаковані об’єкти енергетичної системи. Постраждали населені пункти Конотопського, Охтирського та Сумського районів.

Об’єкті критичної інфраструктури – водоканали, лікарні та інші – підключені до систем резервного живлення".

Деталі: Повідомляється, що сили ППО над територією області збили 16 "Шахедів".

Наразі аварійні бригади поводять відновлювальні роботи, підсумували в ОВА.

Реклама:

Передісторія:

Сумська областьШахед
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗеленський почав візит до США: Представлю План перемоги лідерам країн-партнерів

Повторне забруднення рухається руслом річки Сейм – Міндовкілля

У МЗС України попередили Лукашенка про наслідки його зустрічі з Пушиліним

З жовтня 2022 року росіяни завдали понад тисячу ударів по українській енергетиці

Трамп відмовився від других дебатів із Гарріс

інфографікаУ Києві утримується висока забрудненість повітря

Усі новини...
Сумська область
Російські війська вдарили "Шахедом" по Конотопу на Сумщині
Прикордонники збили зі стрілецької зброї "Шахед": упав на поле
В Охтирці на Сумщині загинули дві жінки після удару КАБ по місту
Останні новини
00:31
кіберспортNAVI виграли престижний турнір
00:19
фото, доповненоАтака КАБ на Запоріжжя: п’ятеро поранених і зруйновані будівлі
23:45
Трамп заявив, що не балотуватиметься знову, якщо програє цього року
23:30
Росіяни скинули 27 КАБів на Курську область – Генштаб
23:14
У Запоріжжі пролунали вибухи
23:04
Зеленський заявив, що "план" соратника Трампа призвів би до глобального конфлікту
22:37
У Кишиневі прибічники олігарха-втікача Шора мітингували проти євроінтеграції
22:14
відеоЗеленський почав візит до США: Представлю План перемоги лідерам країн-партнерів
22:11
У США загублений кіт повернувся додому, самотужки подолавши майже 1500 кілометрів
21:51
У Тернополі стався вибух на трансформаторній підстанції, дві вулиці без світла
Усі новини...
Реклама:
Реклама: