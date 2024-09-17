Росіяни били по енергетиці на Сумщині: тривають відновлювальні роботи

Уночі 17 вересня російські загарбники завдали масованого авіаційного удару по об’єктах енергетичної системи у Сумській області.

Джерело: Сумська ОВА у Telegram

Дослівно ОВА: "Ворожими "Шахедами" були атаковані об’єкти енергетичної системи. Постраждали населені пункти Конотопського, Охтирського та Сумського районів.



Об’єкті критичної інфраструктури – водоканали, лікарні та інші – підключені до систем резервного живлення".



Деталі: Повідомляється, що сили ППО над територією області збили 16 "Шахедів".



Наразі аварійні бригади поводять відновлювальні роботи, підсумували в ОВА.

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