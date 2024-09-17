Россияне били по энергетике на Сумщине: продолжаются восстановительные работы
Вторник, 17 сентября 2024, 08:29
Ночью 17 сентября российские захватчики нанесли массированный авиационный удар по объектам энергетической системы в Сумской области.
Источник: Сумская ОВА в Telegram
Дословно ОВА: "Вражескими "Шахедами" были атакованы объекты энергетической системы. Пострадали населенные пункты Конотопского, Ахтырского и Сумского районов.
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Объекты критической инфраструктуры – водоканалы, больницы и другие – подключены к системам резервного питания".
Детали: Сообщается, что силы ПВО над территорией области сбили 16 "Шахедов".
Сейчас аварийные бригады ведут восстановительные работы, подытожили в ОВА.
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Предыстория:
- В ночь на 17 сентября россияне нанесли массированный удар "Шахедами" по городу Сумы.
- Позже Воздушные силы сообщили, что ПВО Украины уничтожила 34 дрона-камикадзе из 51, запущенного оккупантами, 12 БпЛА локационно потеряны, еще 2 вернулись в Россию.