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Россияне били по энергетике на Сумщине: продолжаются восстановительные работы

Ирина БалачукВторник, 17 сентября 2024, 08:29
Россияне били по энергетике на Сумщине: продолжаются восстановительные работы
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Ночью 17 сентября российские захватчики нанесли массированный авиационный удар по объектам энергетической системы в Сумской области. 

Источник: Сумская ОВА в Telegram

Дословно ОВА: "Вражескими "Шахедами" были атакованы объекты энергетической системы. Пострадали населенные пункты Конотопского, Ахтырского и Сумского районов.

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Объекты критической инфраструктуры – водоканалы, больницы и другие – подключены к системам резервного питания".

Детали: Сообщается, что силы ПВО над территорией области сбили 16 "Шахедов".

Сейчас аварийные бригады ведут восстановительные работы, подытожили в ОВА.

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Предыстория:

Сумская областьШахед
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