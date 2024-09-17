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Россияне казнили мечом безоружного украинского военного – Лубинец

Ирина БалачукВторник, 17 сентября 2024, 09:30
Россияне казнили мечом безоружного украинского военного – Лубинец
Фото иллюстративное с vin.gov.ua

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил об очередном преступлении россиян – жестокой показательной казни безоружного украинского военнопленного.

Источник: Лубинец в Telegram

Прямая речь омбудсмена: "Очередное военное преступление – россияне казнили мечом безоружного украинского военнопленного с перевязанными скотчем руками. Уровень варварства и кровожадности невозможно постичь".

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Детали: Он отметил, что такие действия являются грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Лубинец сообщил, что он направил письма в международные организации, МККК и ООН, чтобы они зафиксировали очередное нарушение прав человека со стороны России.

Утром 17 сентября в соцсетях появилось фото казненного украинского воина. Бойца закололи мечом, на котором написано "За Курск". На руке воина видно серый скотч, вероятно, его руки перед казнью были связаны.

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На фото окровавленное тело лежит на дороге на фоне поврежденной техники и дома с выбитыми окнами. Где именно это произошло, неизвестно.

Предыстория:

  • В июне в Офисе генпрокурора сообщили, что в Донецкой области оккупанты обезглавили военнослужащего ВСУ, украинские прокуроры начали расследование.
  • Во время проведения аэроразведки на одной из боевых позиций в Донецкой области украинские военные обнаружили поврежденный бронированный автомобиль Сил обороны Украины. На нем лежала отрезанная голова украинского защитника.
  • 19 июня генеральный прокурор Андрей Костин сообщил, что установлена личность военного, которого обезглавили оккупанты на Донетчине, также идентифицированы российские командиры, ответственные за военное преступление.
  • В августе омбудсмен Дмитрий Лубинец срочно обратился в Международный комитет Красного Креста и ООН из-за появления в сети фото, вероятно, с телом украинского пленного, которому россияне отрезали голову и конечности.

Росcияпленные
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