Россияне казнили мечом безоружного украинского военного – Лубинец

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил об очередном преступлении россиян – жестокой показательной казни безоружного украинского военнопленного.

Источник: Лубинец в Telegram

Прямая речь омбудсмена: "Очередное военное преступление – россияне казнили мечом безоружного украинского военнопленного с перевязанными скотчем руками. Уровень варварства и кровожадности невозможно постичь".

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Детали: Он отметил, что такие действия являются грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Лубинец сообщил, что он направил письма в международные организации, МККК и ООН, чтобы они зафиксировали очередное нарушение прав человека со стороны России.

Утром 17 сентября в соцсетях появилось фото казненного украинского воина. Бойца закололи мечом, на котором написано "За Курск". На руке воина видно серый скотч, вероятно, его руки перед казнью были связаны.

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На фото окровавленное тело лежит на дороге на фоне поврежденной техники и дома с выбитыми окнами. Где именно это произошло, неизвестно.

Предыстория: