Один человек погиб, еще один пострадал из-за российской атаки на Кропивницкий

Российские войска атаковали город Кропивницкий, в результате чего один человек погиб, еще один - ранен.

Источник: руководитель Кировоградской ОВА Андрей Райкович

Прямая речь: "В результате вражеской атаки в областном центре повреждены несколько жилых домов. В одном из дворов произошел пожар. К сожалению, есть погибший".

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ФОТО: КИРОВОГРАДСКАЯ ОВА

Детали: Также легкие ранения получила 90-летняя женщина. Медики уже оказали ей помощь. В госпитализации не нуждается. Все соответствующие службы работают на месте.

ФОТО: КИРОВОГРАДСКАЯ ОВА

Предыстория:

В ночь на 18 сентября 2024 года россияне атаковали Украину тремя управляемыми авиационными ракетами и 52-мя дронами-камикадзе, противовоздушная оборона уничтожила 46 БпЛА, еще 5 локально потеряны из-за действия РЭБ, 1 улетел обратно в РФ.

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Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Винницкой, Сумской и Полтавской областях.