Суд продовжив цілодобовий домашній арешт депутата Тищенка
Четвер, 19 вересня 2024, 16:01
Печерський районний суд Києва 19 вересня продовжив Миколі Тищенку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту ще на два місяці. Також він зобов’язаний носити електронний браслет.
Джерело: кореспондентка "Суспільного" з зали засідання
Деталі: Повідомляється, що під час засідання прокурори клопотали про продовження запобіжного заходу для Тищенка на два місяці, включаючи заборону залишати місце проживання, а також вимогу носити електронний браслет і виконувати всі встановлені обов’язки.
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Адвокати Тищенка просили суд змінити запобіжний захід на нічний домашній арешт з 12 ночі до 7 ранку або відпустити нардепа під особисте зобов’язання. Сам Тищенко також клопотав про звільнення під особисте зобов’язання.
Передісторія:
- Правоохоронці 25 червня повідомили про підозру народному депутату Миколі Тищенку за фактом подій у місті Дніпро.
- У Дніпрі 20 червня група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова, коли той гуляв із дитиною. На відео видно, що до цього причетна охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.
- У поліції Дніпропетровської області підтвердили, що за фактом конфлікту у центрі Дніпра відкрили два кримінальні провадження.
- Печерський районний суд Києва 25 червня обрав запобіжний захід нардепу Миколі Тищенку. За рішенням суду Тищенко має перебувати під цілодобовим домашнім арештом, носити електронний браслет та здати закордонні паспорти.
- Після закінчення судового засідання спалахнув скандал, оскільки Тищенка після обрання запобіжного заходу побачили у пʼятизірковому готелі Києва Hyatt. Правоохоронці одягли електронний браслет нардепу лише о 22:30. До того Тищенко вільно пересувався містом.