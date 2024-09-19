Суд продовжив цілодобовий домашній арешт депутата Тищенка 

Печерський районний суд Києва 19 вересня продовжив Миколі Тищенку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту ще на два місяці. Також він зобов’язаний носити електронний браслет.

Джерело: кореспондентка "Суспільного" з зали засідання

Деталі: Повідомляється, що під час засідання прокурори клопотали про продовження запобіжного заходу для Тищенка на два місяці, включаючи заборону залишати місце проживання, а також вимогу носити електронний браслет і виконувати всі встановлені обов’язки.

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Адвокати Тищенка просили суд змінити запобіжний захід на нічний домашній арешт з 12 ночі до 7 ранку або відпустити нардепа під особисте зобов’язання. Сам Тищенко також клопотав про звільнення під особисте зобов’язання.

Передісторія: