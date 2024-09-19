Суд продлил круглосуточный домашний арест депутата Тищенко

Печерский районный суд Киева 19 сентября продлил Николаю Тищенко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста еще на два месяца. Также он обязан носить электронный браслет.

Источник: корреспондентка "Суспільного" из зала заседания

Детали: Сообщается, что во время заседания прокуроры ходатайствовали о продлении меры пресечения для Тищенко на два месяца, включая запрет покидать место жительства, а также требование носить электронный браслет и выполнять все установленные обязанности.

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Адвокаты Тищенко просили суд изменить меру пресечения на ночной домашний арест с 12 ночи до 7 утра или отпустить нардепа под личное обязательство. Сам Тищенко также ходатайствовал об освобождении под личное обязательство.

Предыстория: