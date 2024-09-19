Суд продлил круглосуточный домашний арест депутата Тищенко
Четверг, 19 сентября 2024, 16:01
Печерский районный суд Киева 19 сентября продлил Николаю Тищенко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста еще на два месяца. Также он обязан носить электронный браслет.
Источник: корреспондентка "Суспільного" из зала заседания
Детали: Сообщается, что во время заседания прокуроры ходатайствовали о продлении меры пресечения для Тищенко на два месяца, включая запрет покидать место жительства, а также требование носить электронный браслет и выполнять все установленные обязанности.
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Адвокаты Тищенко просили суд изменить меру пресечения на ночной домашний арест с 12 ночи до 7 утра или отпустить нардепа под личное обязательство. Сам Тищенко также ходатайствовал об освобождении под личное обязательство.
Предыстория:
- Правоохранители 25 июня сообщили о подозрении народному депутату Николаю Тищенко по факту событий в городе Днепр.
- В Днепре 20 июня группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Павлова, когда тот гулял с ребенком. На видео видно, что к этому причастна охрана народного депутата Николая Тищенко, с которым Павлов поспорил.
- В полиции Днепропетровской области подтвердили, что по факту конфликта в центре Днепра открыли два уголовных производства.
- Печерский районный суд Киева 25 июня избрал меру пресечения нардепу Николаю Тищенко. По решению суда Тищенко должен находиться под круглосуточным домашним арестом, носить электронный браслет и сдать загранпаспорта.
- После окончания судебного заседания разгорелся скандал, поскольку Тищенко после избрания меры пресечения заметили в пятизвездочном отеле Киева Hyatt. Правоохранители надели электронный браслет нардепу только в 22:30. До этого Тищенко свободно передвигался по городу.