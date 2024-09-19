Ізраїльська авіація завдала ударів по півдню Лівану

Військова авіація Ізраїлю, після оголошення нової фази війни напередодні, завдала ударів по півдню Лівану.

Джерело: Reuters

Деталі: В Ізраїлі заявили, що його військові літаки вдарили по селах на півдні Лівану уночі. Вибухи пролунали після полудня у четвер.

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Ізраїльські військові заявили, що їх нічні повітряні удари вразили об’єкти "Хезболли".

Дослівно: "ЦАХАЛ працює над створенням безпеки на півночі, яка дасть змогу жителям повернутися до своїх домівок і досягти всіх інших цілей війни".

Вибух на півдні Лівану. Фото із соцмереж

Вибух на півдні Лівану. Фото із соцмереж

Що передувало:

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