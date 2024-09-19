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Ізраїльська авіація завдала ударів по півдню Лівану

Тетяна ОлійникЧетвер, 19 вересня 2024, 18:36
Ізраїльська авіація завдала ударів по півдню Лівану
Вибух на півдні Лівану. Фото із соцмереж

Військова авіація Ізраїлю, після оголошення нової фази війни напередодні, завдала ударів по півдню Лівану.

ДжерелоReuters

Деталі: В Ізраїлі заявили, що його військові літаки вдарили по селах на півдні Лівану уночі. Вибухи пролунали після полудня у четвер.

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Ізраїльські військові заявили, що їх нічні повітряні удари вразили об’єкти "Хезболли".

Дослівно: "ЦАХАЛ працює над створенням безпеки на півночі, яка дасть змогу жителям повернутися до своїх домівок і досягти всіх інших цілей війни".

 
Вибух на півдні Лівану. Фото із соцмереж
 
Вибух на півдні Лівану. Фото із соцмереж

Що передувало:

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  • 17 вересня сотні бійців "Хезболли" у Бейруті та в інших містах дістали поранення через вибухи своїх пейджерів, які вони використовували для зв’язку. Ліван вважає, що пейджери зламані та дистанційно підірвані Ізраїлем. Загинули 12 людей, зокрема і члени угруповання "Хезболла". Також відомо про понад 2700 поранених. 
  • Видання Reuters з посиланням на високопоставленого інформатора в ліванських органах безпеки повідомило, що спецслужба Ізраїлю "Моссад" заклала невелику кількість вибухівки в 5000 тайванських пейджерів, які замовило ліванське угруповання "Хезболла", за кілька місяців до вибухів.
  • 18 вересня у Лівані знову пролунала серія вибухів. Здетонували пристрої бездротового зв'язку – портативні радіоприймачі та рації угруповання "Хезболла".
  • На нараді ЦАХАЛу начальник Генштабу Герцль Халеві затвердив план оборони та наступу на "північному напрямку" від Ізраїлю, де розташований зокрема Ліван. Халеві зазначив, що "щоразу, коли ми працюємо на певному етапі, наступні два етапи вже готові, на кожному з них ціна для "Хезболли" має бути високою".

ЛіванІзраїль
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