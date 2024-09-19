Израильская авиация нанесла удары по югу Ливана
Четверг, 19 сентября 2024, 18:36
Военная авиация Израиля, после объявления новой фазы войны накануне, нанесла удары по югу Ливана.
Источник: Reuters
Детали: В Израиле заявили, что его военные самолеты ударили по селам на юге Ливана ночью. Взрывы прогремели после полудня в четверг.
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Израильские военные заявили, что их ночные воздушные удары поразили объекты "Хезболлы".
Дословно: "ЦАХАЛ работает над созданием безопасности на севере, которая позволит жителям вернуться в свои дома и достичь всех остальных целей войны".
Что предшествовало:
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- 17 сентября сотни бойцов "Хезболлы" в Бейруте и в других городах получили ранения из-за взрывов своих пейджеров, которые они использовали для связи. Ливан считает, что пейджеры взломаны и дистанционно взорваны Израилем. Погибли 12 человек, в том числе и члены группировки "Хезболла". Также известно о более 2700 раненых.
- Издание Reuters со ссылкой на высокопоставленного информатора в ливанских органах безопасности сообщило, что спецслужба Израиля "Моссад" заложила небольшое количество взрывчатки в 5000 тайваньских пейджеров, которые заказала ливанская группировка "Хезболла", за несколько месяцев до взрывов.
- 18 сентября В Ливане снова прогремела серия взрывов. Сдетонировали устройства беспроводной связи - портативные радиоприемники и рации группировки "Хезболла".
- На совещании ЦАХАЛа начальник Генштаба Герцль Халеви утвердил план обороны и наступления на "северном направлении" от Израиля, где расположен в частности Ливан. Халеви отметил, что "каждый раз, когда мы работаем на определенном этапе, следующие два этапа уже готовы, на каждом из них цена для „Хезболлы" должна быть высокой".