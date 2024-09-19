Израильская авиация нанесла удары по югу Ливана

Военная авиация Израиля, после объявления новой фазы войны накануне, нанесла удары по югу Ливана.

Источник: Reuters

Детали: В Израиле заявили, что его военные самолеты ударили по селам на юге Ливана ночью. Взрывы прогремели после полудня в четверг.

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Израильские военные заявили, что их ночные воздушные удары поразили объекты "Хезболлы".

Дословно: "ЦАХАЛ работает над созданием безопасности на севере, которая позволит жителям вернуться в свои дома и достичь всех остальных целей войны".

Взрыв на юге Ливана. Фото из соцсетей

Взрыв на юге Ливана. Фото из соцсетей

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